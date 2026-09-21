İstanbul Tıp Fakültesi 200. yılını kutladı, Özçevik bilimsel mirasa dikkat çekti

Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, "Üniversitelerimizin en önemli sorumluluklarından biri, geçmişten devraldıkları bilimsel mirası geleceğe taşımaktır. Bugün üçüncü yüzyıla adım atarken İstanbul Üniversitesinin de bu köklü birikim üzerine yeni bilimsel başarılar inşa edeceğine, ülkemizin bilim ve eğitim hedeflerine daha güçlü katkılar sunacağına inanıyorum." dedi.

Özçevik, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesinin 200. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla rektörlük binasında düzenlenen programa katıldı.

Burada konuşan Özçevik, İÜ'nün Türkiye'nin yükseköğretim ve bilim hayatında köklü bir geçmişe, güçlü bir akademik birikime ve önemli bir kurumsal mirasa sahip olduğunu söyledi.

İki asırlık akademik geçmişi boyunca bilimsel üretime, eğitime ve ülkenin gelişimine önemli katkılar sunan fakültenin, bugün de sahip olduğu güçlü akademik kadrosu ve yetiştirdiği nitelikli insan kaynağıyla misyonunu başarıyla sürdürdüğünü belirten Özçevik, "Üniversitelerimizin en önemli sorumluluklarından biri, geçmişten devraldıkları bilimsel mirası geleceğe taşımaktır. Bugün üçüncü yüzyıla adım atarken İstanbul Üniversitesinin de bu köklü birikim üzerine yeni bilimsel başarılar inşa edeceğine, ülkemizin bilim ve eğitim hedeflerine daha güçlü katkılar sunacağına inanıyorum." diye konuştu.

Özçevik, bilim ve teknolojinin çok hızlı geliştiğini, yapay zeka, biyoteknoloji, sağlık bilimleri ve disiplinler arası çalışmaların üniversitelerin önündeki önemli fırsat alanlarını oluşturduğunu dile getirdi.

Bu süreçte genç akademisyenlerin ve öğrencilerin araştırma ve yenilikçilik kapasitesini desteklemenin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Özçevik, şöyle devam etti:

"İstanbul Üniversitesinin üçüncü yüzyılında da bilimsel üretime, evrensel değerlere bağlılığa ve topluma katkı anlayışıyla ülkemizin akademik hayatına önemli katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen sayın rektörümüze, üniversite yönetimimize, değerli akademisyenlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İstanbul Üniversitesinin 200. yılını en içten dileklerimle kutluyor, üçüncü yüzyılının üniversitemiz, ülkemiz ve bilim dünyamız için hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum."

"Biz bu anlayışı 'erdemli bilim' kavramıyla ifade ediyoruz"

Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ise bugün iki asırlık büyük bir ilim geleneğinin emanetçileri olarak tarihi bir eşiğin önünde bulunduklarını belirtti.

Kökleri 1827'de kurulan Mekteb-i Tıbbiye'ye uzanan İstanbul Tıp Fakültesinin, yetiştirdiği hekimler, bilim insanları ve akademisyenlerle ülkenin sağlık ve bilim hayatına yön vermiş müstesna bir kurum olduğunu vurgulayan Zülfikar, şunları söyledi:

"İstanbul Tıp, iki asır boyunca bilginin üretildiği, hastalara şifa arandığı, hekimliğin ahlak ve vicdanla yoğrulduğu bir ilim ocağı olmuştur. Bu çatı altında yetişen hekimlerimiz, Anadolu'nun ve dünyanın farklı coğrafyalarında insanlığa hizmet etmiş, bilgi, emek ve merhametleriyle köklü bir geleneğin temsilcileri olmuşlardır. Bugün ulaştığımız bu büyük merhalenin ardında ömrünü ilme, eğitime ve insan sağlığına adamış binlerce hocamızın, sağlık çalışanımızın ve idari personelimizin emeği bulunmaktadır."

Zülfikar, "İstanbul Tıbbının üçüncü yüzyılını bilimsel üretimin güçlendiği, eğitim yöntemlerinin yenilendiği, araştırma imkanlarının genişlediği ve sağlık hizmetlerinin insan merkezli bir anlayışla geliştirildiği yeni bir dönem olarak görüyoruz." dedi.

Tıp biliminin bugün büyük ve hızlı bir dönüşüm yaşadığını aktaran Zülfikar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapay zeka, genetik bilimler, hassas tıp uygulamaları, dijital sağlık teknolojileri ve veri temelli araştırmalar hastalıkları tanıma ve tedavi etme biçimlerimizi değiştirmektedir. Üniversitelerin vazifesi, bu gelişmeleri takip etmenin ötesine geçerek insanlığın ihtiyaçlarını önceden görebilmek, bilginin yönünü tayin edebilmek ve ürettiği değeri toplumla buluşturabilmektir. Biz bu anlayışı 'erdemli bilim' kavramıyla ifade ediyoruz. Erdemli bilim, bilgiyi hakikatle, araştırmayı ahlakla, teknolojiyi insanlık yararıyla ve akademik başarıyı toplumsal sorumlulukla bir araya getiren bir anlayıştır."

Zülfikar, tıp alanında bu anlayışın çok daha derin bir karşılığı olduğunu belirterek, "Çünkü hekim, sahip olduğu bilgiyle insan hayatına doğrudan temas eder. Verdiği her kararın merkezinde bir insan, bir aile ve bir hayat bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından eski mezunlar ve yeni öğrencilere teşekkür plaketi takdim edildi.

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Avni Kula, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Salduz, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.