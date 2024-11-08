İstanbul Trafiğinde Ara Tatil Yoğunluğu - Son Dakika
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İstanbul Trafiğinde Ara Tatil Yoğunluğu

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İstanbul'da okulların ara tatile girmesiyle Yenibosna E-5 Karayolu'nda yoğun trafik oluştu. İBB verilerine göre saat 18.00'de trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.

08.11.2024 18:39  Güncelleme: 18:49
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İstanbul trafiğinde 'ara tatil' yoğunluğu

İSTANBUL - İstanbul'da haftanın son iş gününde okulların kapanması ve ara tatilin başlamasıyla birlikte Yenibosna E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da okulların ara tatile girmesiyle birlikte Yenibosna E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. İBB trafik verilerine göre saat 18.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.

Haftanın son iş gününde Yenibosna E-5 Karayolu'nda, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının 9 günlük ara tatilinin başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğu oluştu. Tatille birlikte servislerin eve dönüşleri ve iş çıkışları nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.

Kaynak: İHA

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