İstanbul Triatlon Yarışları Nedeniyle Yollar Trafiğe Kapatılacak - Son Dakika
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İstanbul Triatlon Yarışları Nedeniyle Yollar Trafiğe Kapatılacak

Hafta sonu düzenlenecek İstanbul Triatlon Yarışları nedeniyle bazı yollar geçici süreyle trafiğe kapatılacak. Küçüksu-Kavacık TEM bağlantı yolu, Küçüksu ve Körfez Caddesi arası trafiğe kapalı olacak.

29.08.2024 10:16  Güncelleme: 11:03
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(İSTANBUL) - Hafta sonu düzenlenecek İstanbul Triatlon Yarışları nedeniyle, 31 Ağustos ve 1 Eylül'de Beykoz'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa-Asya yönü, Küçüksu- Kavacık TEM bağlantı yolu, Küçüksu ve Körfez Caddesi arası ve bazı yollar geçici süreyle trafiğe kapatılacak.

İstanbul Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde Beykoz Belediyesi'nin ev sahipliğinde Challenge Family ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle, 31 Ağustos ve 1 Eylül günlerinde organize edilecek Oral-B Challenge İstanbul Triatlon Yarışları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Bu kapsamda 31 Ağustos Cumartesi günü Küçüksu Mihrişah Valide Sultan Caddesi, Atatürk Caddesi ve Göksu Caddesi saat 05.00-13.00 arasında trafiğe kapalı olacak. Organizasyonun 1 Eylül Pazar günkü bisiklet etabı için 05.00-09.30 saatleri arasında, Küçüksu-Kavacık TEM bağlantı yolu kapatılacak. Kavacık-Küçüksu geliş yönü kapatılacak, diğer yön Küçüksu-Kavacık yönü normal seyrine devam edecek.

TEM Otoyolu Güney şeridi Harp Akademileri ve Kavacık Kavşağı arası 05.30-09.30 saatlerinde kapalı olacak. Avrupa-Asya gidiş yönü kapatılacak, diğer yön Harp Akademileri- Kavacık Yönü normal seyrine devam edecek. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Güney Yönü (Avrupa-Asya) 05.30-9.30 arası araç trafiğine kapatılacak, diğer yön (Asya-Avrupa) normal seyrine devam edecek. Koşu parkuru için ise Küçüksu ve Körfez Caddesi arası 06.30-10.30 saatlerinde çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Triatlon Yarışları Nedeniyle Yollar Trafiğe Kapatılacak - Son Dakika

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