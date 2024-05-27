İstanbul\'un Büyükçekmece ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

(İSTANBUL) - İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinin 25.10 kilometre açığında, Marmara Denizi'nde; saat 00.38'de, 7 kilometre derinlikte, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD; İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinin 25.10 kilometre açığında, Marmara Denizi'nde; saat 00.38'de, 7 kilometre derinlikte, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin; 17.2 kilometre derinlikte, 3.9 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.
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