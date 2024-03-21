İstanbul'un Yıldızları, trafikte sıkılan sürücüleri neşelendirdi - Son Dakika
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İstanbul'un Yıldızları, trafikte sıkılan sürücüleri neşelendirdi

İstanbul\'un Yıldızları, trafikte sıkılan sürücüleri neşelendirdi

İstanbul'da ulaşım sorununa tepki göstermek ve trafikte sıkılan sürücüleri neşelendirmek isteyen İstanbul'un Yıldızları adlı genç grup, Şişli'de bando gösterisi sundu. Grup, kırmızı ışıkta durarak sürücülere stres topu ve papatya dağıttı. Ayrıca, grup Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'a destek verdiğini açıkladı.

21.03.2024 19:27
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İstanbul'daki ulaşım sorununa tepki göstermek ve trafikte sıkılan sürücüleri neşelendirmek isteyen bir grup genç, Şişli'de bando gösterisi sundu.

Kentte yaptıkları çeşitli etkinliklerle tanınan ve kendilerini "İstanbul'un Yıldızları" olarak adlandıran grup, Büyükdere Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde sahne aldı.

Yoğun trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücülerin stresini azaltmak isteyen ekip, kırmızı ışık yandığında, "Trafikten sıkılanlar için geldik." yazılı pankart açarak yola çıktı. Araçların önünde durarak bando gösterisi sunan ekipteki bazı gençler, sürücü ve yolculara stres topu ve papatya dağıttı.

Grubun sözcüsü Emrullah Kavak, AA muhabirine, İstanbul'da yaşayan, çoğunluğu üniversite öğrencisi 18-30 yaş aralığındaki gençlerin oluşturduğu İstanbul'un Yıldızları grubunu "mutluluk hareketi" olarak tanımladı.

Şişli'deki eylemlerinin aynı zamanda İstanbul'un kaotik trafik çilesine bir tepki olduğunu belirten Kavak, "Daha önce Mecidiyeköy'de, Beşiktaş'ta, Kadıköy'de benzer gösteriler yaparak sesimizi yükselttik. Bugün de bando gösterimiz var. Trafik sorununa dikkati çekmek istiyoruz." dedi.

İstanbul'un Yıldızları'nın, kentin trafik sorununa çözüm için Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'a açık destek verdiğini kaydeden Kavak, "Onun İstanbul'un trafik sorunlarına iyi geleceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda faaliyetlerimize devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul'un trafik sorununun çözümüne katkı sunacak herkesle görüşebileceklerini dile getiren Kavak, "İstanbul'da trafiğin çilesini görüyorsunuz. Toplu taşımanın ve trafiğin durumu hiç iyi değil. Biz de bundan şikayetçiyiz. Farklı şikayetçi olduğumuz konular da var. Bunlarla ilgili çözüm arayışı içerisindeyiz. Bizimle görüşmek isteyen kim olursa onlarla görüşmeye hazırız." diye konuştu.

Kavak, hayata geçirdikleri projelerin sürücülerden destek gördüğünü belirterek, "Vatandaşların tepkileri çok güzel. Trafik çilesine tepki gösterirken bir yandan da gösteri sunuyoruz. Onlara çiçek, stres topu dağıtıyoruz. Yüzlerinde tebessüm oluşturarak unutamayacakları bir anı sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

İstanbul, Şişli, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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