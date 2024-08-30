İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için resepsiyon düzenledi

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İstanbul Valiliğince, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Şişli'de bir otelde düzenlenen programda Vali Davut Gül ve eşi Gülden Gül, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve eşi Zennure Tokel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konukları girişte karşıladı.

Programa, mülki ve idari yetkililer, yabancı ülke ve azınlık cemaati temsilcileri, diğer protokol üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mesajının okunmasının ardından konuşan Vali Gül, Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Gazi Meclisin bütün üyelerini, kahraman ordu ve askerleri minnetle andı.

Tarihin en büyük donanmalarının 106 yıl önce vatana çıkarma yaptıklarını ve aziz toprakların dört bir yandan düşman işgaline uğradığını anımsatan Vali Gül, "Cihan Harbi'nde yorgun düşen harap ve bitap durumdaki Türk Milleti'ni yeniden ayağa kaldıracak bir kıvılcıma ihtiyaç vardı. Bu kıvılcım, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da parladı, memleketin dört bir yanında özgürlük ateşine dönüştü. Tarih sahnesi bir milletin küllerinden doğuşuna şahit oldu. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, hürriyet sevdasıyla vatanını savunan milletimiz, Büyük Zafer'e giden yolu açtı." diye konuştu.

Vali Gül, "Ya kazanacağımız ya da tarihten silineceğimiz 26 Ağustos 1922 şafağında ölüme uçarcasına koşacak askerlerimiz, elleri tetikte hücum emrini bekliyordu." ifadesini kullanarak şöyle devam etti:

"Cumhuriyet'imizin temellerinin atıldığı o sabah, 200 bin Mehmetçik Afyon Ovası'na sel gibi aktı. 'Aylarca aşılamaz.' denilen engelleri bir bir yıktı. Büyük bir zafer kazandı. Biz bu zaferi, varını yoğunu, her şeyini feda ederek cephelere koşanlara, 'İman varsa imkan vardır.' inancıyla memleketin her karış toprağına adını kanıyla, canıyla yazanlara borçluyuz. Malazgirt'ten Mohaç'a, Sakarya'dan Büyük Taarruz'a, şanlı tarihimizdeki büyük zaferlerin arkasında hep aynı ruh vardı. 15 Temmuz gecesi de ayakta olan bu ruh dünya döndükçe var olacaktır. Aziz milletimiz eşsiz fedakarlıklarla kazandığı bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliğini ilelebet koruyacaktır."

Cumhuriyet'in 100 yaşını aştığını belirten Vali Gül, Cumhuriyet'in bağımsızlık istek ve iradelerinin en önemli nişaneleri olduğunu, şehit ve gazilerin bu mirasını istikbale taşımayı en büyük görev ve sorumluluk bildiklerini kaydetti.

Vali Gül, geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'si, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gayretle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünü kutlayan Vali Gül, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu duygularla, Cumhuriyet'imizin banisi, Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun. Silahlı Kuvvetlerimizin terfi eden personelini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Emekli olanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Programda daha sonra canlı müzik dinletisi sunuldu.