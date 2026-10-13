İstanbul Valiliği'nden sağanak ve fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen sağanak ve fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Trakya'da başlayan ve bugün aralıklı olarak devam edeceği tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli, Avrupa Yakası'nın batı kesimindeki Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Büyükçekmece, Eyüp, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Başakşehir'de yer yer çok kuvvetli devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, perşembe günü öğle saatlerinden sonraya kadar devam etmesi beklenen yağışların, sabahın ilk saatlerinde Anadolu Yakası'nın doğusunda yer alan Pendik, Tuzla ve Şile'de yer yer kuvvetli olmasının beklendiği, cuma sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Yağışların aralıklı olarak cumartesi öğleden sonraya kadar devam etmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 4 ile 6 derece altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, çarşamba ve perşembe günleri kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."