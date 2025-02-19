İstanbul Valiliği'nden Kar Yağışı İçin Tedbirler - Son Dakika
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İstanbul Valiliği'nden Kar Yağışı İçin Tedbirler

İstanbul'da beklenen kar yağışı sonrası İstanbul Valiliği, olumsuz etkilerin önüne geçmek için çeşitli tedbirleri hayata geçirdi. Evsizler için konaklama yerleri sağlanacak, altyapı hizmetleri güçlendirilecek.

19.02.2025 12:51
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İstanbul'da beklenen kar yağışının etkisini göstermesinin ardından İstanbul Valiliği, oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için tedbirleri açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, ilimiz genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışının, 24 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. İstanbul Valiliği olarak kar yağışının, vatandaşlarımızın hayatında oluşturabileceği olumsuz etkilerinin önüne geçebilmek için bir dizi tedbiri hayata geçirdik. Bu kapsamda, İstanbul Afet Müdahale Planı (TAMP), 19 Şubat Çarşamba Günü saat 08.30 itibariyle, AFAD İl Merkezi ve 39 ilçede 24 saat esasıyla çalışmalarına başlamıştır. TAMP kapsamında oluşturulan 23 ana çalışma grubu, bu süreçte çalışmalarına aralıksız devam edecektir. Otoyol, köprü, viyadük ve tüm ana yollarda buzlanmalara karşı Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ekiplerimiz ve özel otoyol işletmecileri, planlanmış faaliyetleri yerine getirecektir. Emniyet birimleri, kar lastiği denetimlerini aralıksız devam ettirecektir. Otoyol kenarlarında oluşturulan depo alanlarının, kar yağışının yoğunluğunu artırdığı saatlerde, yüksek tonajlı araçlara öncelik verilecek şekilde, araç konuşlanma merkezi olarak kullanılması sağlanacaktır. İstanbul Valiliği olarak evsizlerin sokakta kalmasına kesinlikle izin vermemekteyiz. Bu süreçte de evsiz ve sokakta yaşayan vatandaşlarımızı önceden belirlenmiş konaklama mekanlarına yerleştirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın, sokakta yaşayan evsizleri 112'ye bildirmeleri, hayati önem taşımaktadır. Elektrik, su, doğalgaz ve diğer altyapı hizmetlerinde mevcut müdahale ekip sayıları arttırılarak yaşanabilecek sorunların daha hızlı çözülmesi sağlanacaktır. Acil sağlık hizmetleri başta olmak üzere sağlık - tedavi hizmetleri ekiplerimiz takviye edilmiştir. Olası yolda kalma durumlarında beslenme çalışma grubu gerekli tedbirleri alacak ve oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçecektir. İstanbul Valiliği olarak süreci en sağlıklı şekilde atlatabilmemiz için vatandaşlarımızdan da aşağıdaki hususlarda azami hassasiyet göstermelerini önemle rica ediyoruz. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması, özel araç kullanılmaması, ihtiyaç anında toplu taşıma araçlarının kullanılması, kar lastiği bulunmayan özel araçlarla kesinlikle trafiğe çıkılmaması, özel sektör kuruluşlarının, personel ve iş planlamasını hava şartlarını takip ederek yapması. Hava muhalefeti nedeniyle deniz ve hava yollarında sefer iptallerine sıkça rastlanmaktadır. deniz ve Havayolunu kullanacak olan vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşamamaları için sefer bilgilerini önceden kontrol etmeleri, oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği'nden Kar Yağışı İçin Tedbirler - Son Dakika

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