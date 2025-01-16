İstanbul Valiliği'nden Sahte-Alkolle Mücadele İçin Yeni Tedbirler - Son Dakika
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İstanbul Valiliği'nden Sahte-Alkolle Mücadele İçin Yeni Tedbirler

İstanbul Valiliği\'nden Sahte-Alkolle Mücadele İçin Yeni Tedbirler

İstanbul Valiliği, artan sahte-kaçak alkol ölümleri nedeniyle yeni tedbirler alarak alkol satışı yapılan işletmelere kamera sistemi kurma zorunluluğu getirdi. 15 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi tutuklandı.

16.01.2025 23:06  Güncelleme: 23:08
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(İSTANBUL) - Son günlerde sahte-kaçak alkol tüketiminden kaynaklı ölümlerin artmasının ardından İstanbul Valiliği, sahte-kaçak alkol tüketimi ve satışıyla etkin mücadele kapsamında ilave tedbirler alındığını açıkladı. Sahte-kaçak alkol kullanımı ve satışıyla ilgili devam eden operasyonlarda, 15 şüphelinin gözaltına alındığı, 4 kişinin "Kasten Adam Öldürme" suçundan tutuklandığı belirtildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, sahte-kaçak alkolün satışı ve kullanımının önlenmesi amacıyla, 10 Ekim 2024 tarihli Valiliğin genelgesiyle, alkol satışı yapan işletmelere 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren, işletmenin tamamını görebilecek şekilde 7/24 yüksek çözünürlükte kayıt yapabilecek kamera sistemi kurulması ve kayıtların 30 gün süreyle kayıt altında tutma zorunluluğu getirildiği duyuruldu.

Ayrıca 10 Ocak 2025 tarihli Valiliğin genelgesiyle; kaçak ya da sahte alkol satışı yapan ve bu nedenle ölüme sebebiyet veren, denetimlerle kaçak ya da sahte alkol satışı yaptığı belirlenen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen satış ve sunum belgesi olmayan, özel kanunlardaki istisnalar hariç, Mülki İdare Amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda ilgili belediye meclisinin tespit ettiği içkili yer bölgesi dışında, açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin, mevzuat gereği yapılacak idari işlemlere ilaveten, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının ilgili belediyeler tarafından iptal edilmesi kararı alındı.

Denetim ekiplerinin kurulması için kaymakamlara talimat

Bu genelgelere ilaveten ilçelerde; İl Ticaret Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan denetim ekipleri kurulması ve bu ekiplerin 24 saat esasına göre aralıksız denetim yapmaları konusunda Kaymakamlıklar yazılı olarak talimat verildi.

"Kasten Adam Öldürme" suçundan 4 tutuklama

Sahte-kaçak alkol kullanımı ve satışıyla ilgili devam eden operasyonlarda; piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 15 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Kasten Adam Öldürme" suçundan tutuklandı. 8 şüphelinin işlemleri devam ederken, 3 kişi serbest bırakıldı.

Yılbaşından bu yana 29 ton sahte alkol ele geçirildi

1 Ocak'tan bu yana yürütülen operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konuldu. Sahte ya da kaçak alkol sattığı tespit edilen 64 işletmenin işyeri ruhsatı iptal edilerek kapatıldı. İşletme yetkilileri hakkında başlatılan adli süreç ise devam ediyor.

2024 yılında yürütülen operasyonlarda toplam 302 ton sahte alkole el konulmuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, İstanbul, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği'nden Sahte-Alkolle Mücadele İçin Yeni Tedbirler - Son Dakika

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