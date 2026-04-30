İstanbul Valiliği: Sokak Hayvanları Konusunda Herhangi Bir Rehavet ya da Geri Adım Söz Konusu Olamaz - Son Dakika
İstanbul Valiliği: Sokak Hayvanları Konusunda Herhangi Bir Rehavet ya da Geri Adım Söz Konusu Olamaz

30.04.2026 21:32  Güncelleme: 22:31
İstanbul Valiliği, bugün yapılan İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında alınan kararlarla ilgili açıklama yaptı. "Bu konuya dair herhangi bir rehavet ya da geri adım söz konusu olamaz" denilen açıklamada, yapımına başlanan Pendik ve Tuzla Belediyelerine ait doğal yaşam alanlarının inşaatlarının bir an önce tamamlanarak hizmete sokulacağı ve bu ilçelerdeki sahipsiz köpeklerin buralara toplanacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca "Emniyet ve jandarma birimleri, belediyelerin ya da bazı vatandaşların usulsüz şekilde sahipsiz köpekleri terk etmesine yönelik faaliyetlerine engel olacak şekilde tedbirler alacak" denildi.

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, bugün yapılan İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında alınan kararlarla ilgili açıklama yaptı. "Bu konuya dair herhangi bir rehavet ya da geri adım söz konusu olamaz" denilen açıklamada, yapımına başlanan Pendik ve Tuzla Belediyelerine ait doğal yaşam alanlarının inşaatlarının bir an önce tamamlanarak hizmete sokulacağı ve bu ilçelerdeki sahipsiz köpeklerin buralara toplanacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca "Emniyet ve jandarma birimleri, belediyelerin ya da bazı vatandaşların usulsüz şekilde sahipsiz köpekleri terk etmesine yönelik faaliyetlerine engel olacak şekilde tedbirler alacak" denildi.

İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun bugünkü toplantısında, kampüslerdeki köpeklerin toplatılmasını ve barınaklardaki hayvanlara "ötanazi" uygulanmasını öngören maddelerin geri çekildiği haberi yaşam hakkı savunucuları arasında sevinçle karşılandı. Haber üzerine toplantının yapıldığı AFAD binası önünde yapılan açıklamada, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan "Bu hayvanların kısırlaştırmasını sağlamak zorundasınız. Ne zaman ki bu katliam yasası iptal olur, ancak o zaman biz bu eylemleri, bu nöbetleri bırakırız" derken İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi de "Daha dün bir meslektaşımız burada Türkiye'de katledildi. Tehlikeli olan hayvan değildir. Tehlikeli olan insandır" ifadelerine yer verdi.

Toplantıya ve alınan kararlara ilişkin de İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. "Bu konuya dair herhangi bir rehavet ya da geri adım söz konusu olamaz" denilen açıklamada, yapımına başlanan Pendik ve Tuzla Belediyelerine ait doğal yaşam alanlarının inşaatlarının bir an önce tamamlanarak hizmete sokulacağı ve bu ilçelerdeki sahipsiz köpeklerin buralara toplanacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca "Emniyet ve jandarma birimleri, belediyelerin ya da bazı vatandaşların usulsüz şekilde sahipsiz köpekleri terk etmesine yönelik faaliyetlerine engel olacak şekilde tedbirler alacak" denildi. İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"Çeşitli basın ve sosyal medya mecralarında, bugün AFAD İstanbul Merkezi'nde düzenlenen Sokak Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında alınan kararlara atıfta bulunularak; 'Valilikten Sokak Hayvanları Konusunda Geri Adım' şeklinde haber ve paylaşımların yapıldığı görülmüştür. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümleri açıktır."

"İstanbul'umuzda bu önemli sorunun çözümü yolunda büyük aşama katetmiş bulunmaktayız"

Sahipsiz sokak hayvanı saldırılarının, son yıllarda onlarca canımıza mal olduğu, yüzlerce vatandaşımızın da yaralandığı, meseleye aklı selim ile yaklaşan tüm kesimlerce malumdur. İstanbul Valiliği olarak, tüm yakıcılığıyla önümüzde duran bu sorunun çözümü için yasanın getirdiği yükümlülük ve uygulamaların harfiyen yerine getirilmesi için atılması gereken adımların takipçisiyiz. İstanbul'umuzda bu önemli sorunun çözümü yolunda büyük aşama katetmiş bulunmaktayız. Hemşehrilerimizi her konuda olduğu gibi bu konuda da daha yüksek standartta bir yaşama ulaştırabilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

6 maddelik kararlar açıklandı

Bu konuya dair herhangi bir rehavet ya da geri adım söz konusu olamaz. Yanlış anlamalara ya da manipülasyona mahal vermemek adına İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında alınan kararları kamuoyuyla paylaşıyoruz.

1. Mevzuat çerçevesinde, Belediyeler kanun kapsamında ayırmak zorunda oldukları mali kaynağın asgari %50'sini hayvan bakımevi ile doğal yaşam alanı yapımı veya mevcutlarının kapasitesini artırmak maksadıyla harcamaları gerektiğinden, Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanları için ormanlık alanlardan yer tahsisi yapılan Belediyelerin ivedilikle sahaları teslim alacak, ihale ve inşaat aşamasında olan belediyeler de söz konusu faaliyetleri tamamlayarak bakımevi-doğal yaşam alanlarını hizmete sokma işlemlerini sağlayacak.

2. Belediyeler, ilçe genelindeki sahipsiz köpek sayılarına ilişkin aylık periyotlar halinde envanter çalışması yaparak, İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü'ne verileri iletilecek, ayrıca sahipsiz hayvanlarla ilgili yürütülen iş ve işlemlerin takibinin yapılabilmesi maksadıyla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce oluşturulmuş olan Sahipsiz Hayvan İzleme Cetvellerinin, veri tabanına (HAYBİS) işlenmek üzere takip eden her ayın 5'ine kadar ildeki tüm yerel yönetimlerce İstanbul DKMP Müdürlüğü'ne gönderilecek.

3. Yapımına başlanan Pendik ve Tuzla Belediyelerine ait doğal yaşam alanlarının inşaatları bir an önce tamamlanarak hizmete sokulacak ve bu ilçelerdeki sahipsiz köpekler buralara toplanacak.

4. İlgili mevzuat uyarınca (kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi, büyükşehir belediyeleri için binde üçü oranında) bakımevi yapımı ve veterinerlik hizmetleri yürütülmesine yönelik olarak bütçelerinden kaynak ayırmayan ve harcama yapmayan belediyelere yasal müeyyideler hatırlatılacak.

5. Organize sanayi bölgelerindeki işletmeler, belediye bakımevlerindeki köpeklerin sahiplendirilmesine yönelik belediyeler ve ilgili kurumlarla teşvik edici çalışmalar yapacak.

6. Emniyet ve jandarma birimleri, belediyelerin ya da bazı vatandaşların usulsüz şekilde sahipsiz köpekleri terk etmesine yönelik faaliyetlerine engel olacak şekilde tedbirler alacak"

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği: Sokak Hayvanları Konusunda Herhangi Bir Rehavet ya da Geri Adım Söz Konusu Olamaz - Son Dakika

Ardahan’da kayıp kadın ahırda ölü bulundu damadı gözaltında Ardahan'da kayıp kadın ahırda ölü bulundu; damadı gözaltında
Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı
Küresel Sumud Filosu’ndan ilk görüntüler: Aktivistler can yelekleriyle baskını bekliyor Küresel Sumud Filosu'ndan ilk görüntüler: Aktivistler can yelekleriyle baskını bekliyor
Dijitalde ’Başıboş“ habercilik dönemi kapanıyor: Meclis’ten kritik “Standart“ çıkışı Dijitalde 'Başıboş" habercilik dönemi kapanıyor: Meclis'ten kritik "Standart" çıkışı
Bakırköy’de otomobil kafedeki müşterilerin arasına daldı: 6 yaralı Bakırköy'de otomobil kafedeki müşterilerin arasına daldı: 6 yaralı
İrlanda Cumhurbaşkanı’nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu’na İsrail müdahalesi İrlanda Cumhurbaşkanı'nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi
Trump resti çekti: İran’a yönelik deniz ablukası aylarca sürebilir Trump resti çekti: İran'a yönelik deniz ablukası aylarca sürebilir
Trump’ın abluka resti piyasaları yaktı Petrol fiyatları kritik eşiği aştı Trump'ın abluka resti piyasaları yaktı! Petrol fiyatları kritik eşiği aştı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı

22:14
Tartıştığı adama “hakimsavcı“ kartını gösterdi Başsavcılıktan açıklama var
Tartıştığı adama "hakim/savcı" kartını gösterdi! Başsavcılıktan açıklama var
21:52
CHP, Arif Kocabıyık’ın üyelik işlemlerini durdurdu
CHP, Arif Kocabıyık'ın üyelik işlemlerini durdurdu
21:17
İran: Husiler Babülmendep Boğazı’nı kapatacak
İran: Husiler Babülmendep Boğazı'nı kapatacak
20:30
13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı
13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı
19:43
İran: Yüzde 40’ı kara ve koridor yollarına aktarılabilir
İran: Yüzde 40'ı kara ve koridor yollarına aktarılabilir
19:34
Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede’nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı
Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı
18:34
Bakan Yumaklı, yaklaşık 1,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi
Bakan Yumaklı, yaklaşık 1,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi
18:27
Özgürlüğüne yeni kavuşan Mert Hakan Yandaş’a 12 ay hak mahrumiyeti cezası
Özgürlüğüne yeni kavuşan Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası
17:55
Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli zirvesi
Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi
16:57
Kuruluş süreci tamamlandı Meral Akşener, sahaya iniyor
Kuruluş süreci tamamlandı! Meral Akşener, sahaya iniyor
SON DAKİKA: İstanbul Valiliği: Sokak Hayvanları Konusunda Herhangi Bir Rehavet ya da Geri Adım Söz Konusu Olamaz - Son Dakika
