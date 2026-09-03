İstanbul Valiliği, Üsküdar vekil seçim tarihi iddialarını manipülasyon olarak niteledi - Son Dakika
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İstanbul Valiliği, Üsküdar vekil seçim tarihi iddialarını manipülasyon olarak niteledi

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İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Meclisinin 5 Eylül'de Başkan Vekili seçimi için toplanmasına ilişkin tarihin bir siyasi partiye avantaj sağlamak için belirlendiği iddialarının asılsız olduğunu ve seçim sürecini manipüle etme amacı taşıdığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekili seçimi için 5 Eylül'de toplantıya çağrılmasına ilişkin tarihin bir siyasi partiye avantaj sağlamak amacıyla belirlendiği yönündeki iddiaların seçim sürecini manipüle etmeye yönelik olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesinden doğan yükümlülük gereği Üsküdar Belediye Meclisinin 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Belediye Başkan Vekili seçimi için toplantıya çağrıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Bazı medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında, Valiliğimizin toplantı tarihini bir siyasi partiye seçimde avantaj sağlayacak şekilde belirlediği yönünde iddialara yer verildiği görülmektedir. Söz konusu iddialar, yürütülen seçim sürecini manipüle etme amacından öte bir anlam taşımamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Valiliğin 26 Ağustos'ta yaptığı basın açıklamasına atıfta bulunularak, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yeni başkan vekili seçilinceye kadar Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinin kim tarafından yürütüleceğinin kamuoyuna açıklandığı belirtildi.

Açıklamada, kanunun "Belediye başkanlığının boşalması halinde yapılacak işlemler" başlıklı 45'inci maddesinde, "Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır." hükmünün yer aldığı aktarıldı.

Aynı maddede, belediye başkanının görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması halinde belediye meclisinin üyeleri arasından bir başkan vekili seçileceğinin hükme bağlandığı açıklamada yer aldı.

Valiliğin 26 Ağustos 2026 tarihini izleyen 10 günlük sürenin son gününün 5 Eylül Cumartesi olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimiz, Üsküdar Belediye Meclisinin kanunda öngörülen sürenin son günü olan 5 Eylül 2026'da toplanması için gerekli çağrıyı yapmıştır. Devam eden adli süreçlere paralel olarak yürütülmesi gereken idari işlemler, kanunların çizdiği çerçevede sürdürülmektedir. Konunun hassasiyeti göz önünde bulundurularak yürütülen bu idari sürecin siyasi tartışmaların konusu haline getirilerek zedelenmemesi, hukukun üstünlüğünün ve kamu kurumlarına duyulan güvenin korunması bakımından önem taşımaktadır."

Ne olmuştu?

İstanbul Valiliği, İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimine ilişkin meclis kararının yürütmesinin durdurulmasına yönelik kararına yapılan itirazın İstanbul Bölge İdare Mahkemesince reddedildiğini belirterek, İlçe Belediye Meclisinin, Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 5 Eylül Cumartesi saat 10.00'da toplanmasının uygun görüldüğünü açıklamıştı.

Valilikten yapılan açıklamada, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "irtikap" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın, Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğince 31 Temmuz'da tutuklandığı hatırlatılmıştı.

Dedetaş'ın, İçişleri Bakanlığının 1 Ağustos tarihli oluru ile görevden uzaklaştırıldığı ifade edilen açıklamada, 5 Ağustos'taki meclis toplantısında, Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya'nın Belediye Başkan Vekili seçildiği belirtilmişti.

Açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 24 Ağustos 2026 tarihli ve 2026/1703 kararı ile 5 Ağustos 2026 tarihli ve 76 Nolu Meclis kararı için yürütmenin durdurulması kararı alınmıştır. İstanbul Bölge İdare Mahkemesine ait 2 Eylül 2026 tarihli ve 2026/1533 sayılı kararında, konuya ilişkin yürütmenin durdurulması kararına yapılan itirazın reddine karar verilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Üsküdar İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür."

Kaynak: AA

Üsküdar, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği, Üsküdar vekil seçim tarihi iddialarını manipülasyon olarak niteledi - Son Dakika

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