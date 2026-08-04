İstanbul Valiliğinden Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Valiliğinden Dolandırıcılık Uyarısı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Davut Gül'ün adıyla açılan sahte hesaplara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

İstanbul Valiliği, Vali Davut Gül'ün adı ve fotoğrafları kullanılarak açılan sahte sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dolandırıcılık amacıyla İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'ün adı ve fotoğrafları kullanılarak açılan sahte sosyal medya hesaplarına itibar etmeyiniz. Valimiz adına yapılan bağış, yardım, para talebi veya benzeri içerikli paylaşımlar ve mesajlar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, İstanbul Valiliği ve Vali Davut Gül'ün resmi sosyal medya hesaplarına yer verilerek, "Bu hesaplar dışında yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz. Sahte hesapları ilgili sosyal medya platformlarına şikayet etmeniz ve gerekli durumlarda güvenlik birimlerine bildirmeniz önemle rica olunur." denildi.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliğinden Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafatası kemiğini 8 ay karnında taşıdı Kafatası kemiğini 8 ay karnında taşıdı
Almanya’nın sığırlarda bilinmeyen virüs alarmı Almanya’nın sığırlarda bilinmeyen virüs alarmı
Trump’tan İran’a ’ikiyüzlü’ suçlaması Trump'tan İran'a 'ikiyüzlü' suçlaması
Genç kadına sahilde cinsel taciz Polis yakaladı, mahkeme serbest bıraktı Genç kadına sahilde cinsel taciz! Polis yakaladı, mahkeme serbest bıraktı
Trump’ın gümrük vergisi kararına 25 eyaletten dava Trump'ın gümrük vergisi kararına 25 eyaletten dava
Hemşirenin dairesi “Çöp ev“ çıktı: Tıbbi atıklar da bulununca açığa alındı Hemşirenin dairesi "Çöp ev" çıktı: Tıbbi atıklar da bulununca açığa alındı

22:06
Acun Ilıcalı’dan rekor transfer
Acun Ilıcalı'dan rekor transfer
21:57
Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı Suçlama çok ağır
Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı! Suçlama çok ağır
21:55
Domenico Tedesco’dan Fenerbahçe’ye dev kıyak
Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe'ye dev kıyak
20:31
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı
19:59
Batman’daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu
Batman'daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu
19:49
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi! Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 22:37:08. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul Valiliğinden Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.