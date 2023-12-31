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İstanbul Valisi Darülaceze'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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İstanbul Valisi Darülaceze'yi Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, yeni yıl ziyaretleri kapsamında Darülaceze'yi ziyaret etti. Vali Gül, Darülaceze sakinleriyle sohbet edip, yeni yıllarını kutladı. Ziyaret sırasında Vali Gül'e Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya da eşlik etti. Vali Gül, Darülaceze sakinlerinin mutluluğunu ve fiziki şartlarını övdü ve dezavantajlı gruplara sahip çıkılmasının önemini vurguladı. Ayrıca, İstanbul genelinde alınan yılbaşı tedbirlerinden de bahsederek, vatandaşların kamu hizmeti almasının önünde herhangi bir eksiklik olmadığını belirtti.

İstanbul Valisi Darülaceze\'yi Ziyaret Etti
31.12.2023 - 18:38,
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İSTANBUL Valisi Davut Gül, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarette Vali Gül Darülaceze sakinleriyle sohbet edip, yeni yıllarını kutladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, yeni yıl ziyaretleri kapsamında Darülaceze'yi ziyaret etti. Vali Gül'e ziyaret sırasında Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya da eşlik etti. Darülaceze sakinlerinin yeni yılını kutlayan Gül, "Buradaki fiziki şartların, hijyenin ve temizliğin evlerimizden hiçbir farkı yok. Burada kalan sakinlerin mutluluğunu, gözlerindeki o ışıltıyı görüyoruz. O açıdan da başta Darülaceze başkanımız olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir gücü. Dezavantajlı gruplara sahip çıkılması çok güzel. 50 yıl boyunca burada kalan sakinler var. 50 yıl boyunca devlet onlara kardeşlik yapıyor. Allah devlete zeval vermesin, buradaki sakinlerimize de afiyet dolu bir hayat nasip etsin" dedi.

"TEDBİRLER EN ÜST DÜZEYDE ALINDI"

İstanbul genelinde alınan yılbaşı tedbirlerinden de bahseden Vali Gül, "Tedbirlerimiz hem asayiş anlamında hem de diğer konularda en üst düzeyde alındı. Vatandaşın kamu hizmeti almasının önünde bu akşam ve yarın itibariyle herhangi bir eksiğimiz yok. Nöbetçi olması gerekenler nöbetçi olarak görevlerine devam ediyor. Özetle dünden çok farklı bir durum beklemiyoruz. Yarın da bugünden farklı olmayacak. Takvim yapraklarından bir gün eksiltiyoruz. Temennimiz 2024 yılının 2023'ten daha huzurlu olması. Özellikle dünyada zulmün ve haksızlığın ortadan kalkması. İnsanların barış ve huzur içerisinde bir yaşam sürmelerini temenni ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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