İstanbul Valisi Davut Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nda makamını öğrenciye devretti

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İstanbul Valisi Davut Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını ilkokul öğrencisi Derin Mina Koç'a devretti.

Vali Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şair Mehmet Emin Yurdakul İlkokulu öğrencilerini makamında kabul etti.

Minik öğrencilerin çiçek takdiminde bulunduğu Vali Gül, koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Derin Mina Koç'a bıraktı.

Minderle desteklenmiş koltuğa oturan Koç, hazırladığı konuşma metnini okuyarak, gelmeden önce Vali Gül hakkında küçük bir araştırma yaptığını söyledi.

Gül'ün öğrenci meclislerine büyük önem verdiği bilgisini edindiğini ve bunun üzerine cesaretlendiğini kaydeden Koç, oyun alanları, yeşil alanlar, kütüphaneler ve spor merkezlerinin sayısının artmasını talep etti.

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, "Çocuk doktoru olmak istiyorum. Hedefim çocukları iyileştirip kendi paramı, harçlığımı, kendi bileğimle emeğimle kazanmak." dedi.

Derin Mina Koç'un, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Taksim'de kutlanmasına izin verecek misiniz?" sorusuna "Veririm tabii ki" yanıtı gülüşmelere neden oldu.

Vali Gül, diksiyonunu ve verdiği mesajları çok beğendiğini dile getirdiği Koç'u ve makama davet edilen diğer öğrencilerin bayramını kutladı.

Bugün ihtiyaç olarak görülen meselelerinin büyük kısmının 5-10 yıl önce hayal dahi edilemeyeceğini vurgulayan Gül, "Talimatlarınızı aldık. İnanıyorum ki bundan birinci derecede sorumlu olan belediyelerimiz de bu talimatlarınızı almıştır. Her belediye kendi yetki alanında, imkanları ölçüsünde daha çok yeşil alan, daha çok yaşanabilir konutlar, yürüme mesafesindeki okullar, spor tesisleri, kütüphaneler ve sizlere daha iyi bir gelecek bırakmış olur." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, hediye takdiminde bulunduğu çocukları kapıya kadar uğurlayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ümraniye'ye yeni okul

Gül, çocukları uğurladıktan sonra, "Aziz İstanbul'a İyiliğin Bin Hali" projesi kapsamında hayırsever Mehmet Ziylan ile Ümraniye'de 36 derslikli imam hatip lisesi yapımı ve çevre düzenlemesi için protokol imzaladı.

Törene, Ziylan'ın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu protokol üyeleri katıldı.

Gül protokolün imzalanmasının ardından, eğitime yaptıkları katkılardan dolayı bağışçılara teşekkür etti.