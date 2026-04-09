100 bin öğrenciye 2 bin TL kantin desteği

09.04.2026 22:20
İstanbul Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilen "Gönülden Bir Öğün" projesiyle 100 bin öğrenciye aylık 2 bin TL kantin desteği verilecek. Vali Davut Gül'ün duyurduğu projede, öncelik şehit ve gazi çocukları ile dezavantajlı gruplara verilirken ödemeler sadece okul kantinlerinde yemek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılabilecek.

İstanbul Valiliği'nin bir süredir üzerinde çalıştığı "Gönülden Bir Öğün" projesinde şartlar netleşti. İstanbul Valisi Davut Gül, projeye dair detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Vali Gül paylaşımda, İstanbul Çocukları Vakfı olarak, valiliğin koordinasyonunda ve hayırseverlerin destekleriyle "Gönülden Bir Öğün" projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

    ÖN ŞART SYDV KAYDI

    Proje kapsamında, toplam 100 bin öğrenciye kantin kartı desteği sağlamayı hedeflediklerini aktaran Gül, projeden yararlanabilmek için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) kayıtlı olmanın ve belirlenen şartları sağlamanın ön şart olduğunu kaydetti.

    ÖNCELİK SIRALAMASI BELİRLENDİ

    Gül, ilk etapta, ihtiyaç ve öncelik durumu gözetilerek destek verilecek öğrenci gruplarını şu şekilde açıkladı: "Şehit ve gazi çocukları, yetim ve öksüz çocuklar, engelli çocuklar, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden faydalanan çocuklar, koruyucu aile yanında kalan çocuklar, roman çocuklar, babası ceza infaz kurumunda bulunan çocuklar, anne ve babası ayrı olan ailelerin çocukları, meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler."

    AYLIK 2 BİN LİRA KANTİN DESTEĞİ

    Vali Gül, "Kantin kartlarına aylık 2 bin lira yükleme yapılacak olup, bu tutar yalnızca okul kantinlerinde yemek ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır. Bu anlamlı projeye katkı sunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyor, desteklerinizle daha fazla çocuğumuza ulaşmayı temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    Kaynak: AA

