İstanbul Valisi Gül, en yüksek yağışın 261 kilogram ölçüldüğünü açıkladı

İstanbul Valisi Gül, en yüksek yağışın 261 kilogram ölçüldüğünü açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Valisi Gül, İstanbul'a düşen en yüksek yağış oranının bugün 261 kilogram olarak ölçüldüğünü açıkladı. Gül, geçmiş yıllarda 200 kilograma yakın bir düşüş yaşandığını, bugünkü rakamın 261 kilogram olduğunu belirtti.
İstanbul Valisi Gül: "İstanbul'a düşen en yüksek yağış oranından bahsediyoruz. Geçmiş yıllarda 200 kilograma yakın bir düşüş olmuş, bugünkü rakamımız 261 kilogram olarak ölçüldü."
Kaynak: AA
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