İstanbul Valisi Gül, kentte görev yapan muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul Valisi Gül, kentte görev yapan muhtarlarla bir araya geldi

İstanbul Valisi Gül, kentte görev yapan muhtarlarla bir araya geldi
19.10.2025 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

İstanbul Valisi Davut Gül, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

İstanbul Valiliği ev sahipliğinde, Fatih'teki Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın selamlarını ileterek, programa katılan muhtarlara teşekkür etti.

Vali Gül, İstanbul'un 39 ilçesinde ve 961 mahallesinde muhtarların hizmet ettiğini, gittikleri her ilçede muhtarlarla buluşup sorunların çözümleriyle ilgili istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Kentteki sorunları çözmek için muhtarlarla birlikte çalıştıklarının altını çizen Gül, "İstanbul'da 961 mahallemiz var. Hangi sokağın neye ihtiyacı var, hangi ailenin ne sıkıntısı var? Bunların cevabı sizde. Dolayısıyla sizinle yaptığımız bu buluşmalar bizim için çok kıymetli. Hep birlikte şehrimizin sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Devletimizin vatandaşa en yakın eli olan siz muhtarlarımız sayesinde ailelerimizin derdine derman oluyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yılın "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini ve sonrasında "Aile ve Nüfus 10 Yılı" olarak revize edildiğini hatırlatan Gül, ailenin korunmasının ve güçlendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Gül, muhtarların mahallelerinde yaşanan sorunlardan kısa sürede haberdar olmasının önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şunu hepimiz biliyoruz. Bir vatandaşımız kendini çaresiz hissediyorsa, bir yaşlımız tek başına kalmışsa, bir evladımız okula gidemiyorsa bundan ilk sizin haberiniz olur. Dolayısıyla sizler, aileyi koruma çabamızın en güçlü halkasısınız.

Sayın Cumhurbaşkanımız siz muhtar kardeşlerimizi valilere ve kaymakamlara emanet ettiğini her defasında vurguluyor. Sizlerden gelecek makul, mantıklı bütün talepleri mümkün olduğunca yerine getirmemizi istiyor."

Çalışma arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'u daha huzurlu ve mutlu bir şehir haline getirmek için her zaman muhtarlara destek olduklarını ve her konuda birlikte çözüm ürettiklerini dile getiren Gül, "Sizlerle birlikte inşallah Türkiye Yüzyılı'nda İstanbul'umuzun yıldızını daha da parlatacağız. İstanbul'umuzun yarınını bugünden daha iyi yapacağız. Bu vesileyle, İstanbul'umuza yaptığınız hizmetler için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti İstanbul milletvekilleri Hulki Cevizoğlu ve Rabia İlhan, Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile kaymakamlar katıldı.

İstanbul Valiliğinin paylaştığı bilgilere göre, kentteki 961 mahallede, 197 kadın, 764 erkek olmak üzere toplam 961 muhtarın görev yaptığı bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Muhtarlar Günü, Davut Gül, istanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Gül, kentte görev yapan muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
Bakan Fidan yeni görevleri tebliğ etti Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, AB Büyükelçisi ise Yaprak Balkan oldu Bakan Fidan yeni görevleri tebliğ etti! Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, AB Büyükelçisi ise Yaprak Balkan oldu
Otelin asansör boşluğunda turistin cansız bedeni bulundu Günlerce orada kalmış Otelin asansör boşluğunda turistin cansız bedeni bulundu! Günlerce orada kalmış
Litvanya’da gerginlik: Rus askeri uçakları hava sahasını ihlal etti Litvanya'da gerginlik: Rus askeri uçakları hava sahasını ihlal etti
Tonlarca bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi Rezilliğin adresine mühür vuruldu Tonlarca bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu
Ünlü halıcıyı baltayla parçalara ayırıp asitle eritmişlerdi Karar çıktı Ünlü halıcıyı baltayla parçalara ayırıp asitle eritmişlerdi! Karar çıktı

14:28
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi
14:05
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
13:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki İstanbul anketi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi
13:16
Sele kapılan Bülent Kaptanoğlu’nun son anları kamerada Ne yapsa kurtulamadı
Sele kapılan Bülent Kaptanoğlu'nun son anları kamerada! Ne yapsa kurtulamadı
12:23
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek İşte etiketleri değişecek modeller
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller
11:45
Salonda kıyamet koptu İşte Ali Koç’un Fenerbahçe’ye cebinden verdiği para
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 14:33:05. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Valisi Gül, kentte görev yapan muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.