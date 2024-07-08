İstanbul Valisi, LGS'de tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika
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İstanbul Valisi, LGS'de tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi

İstanbul Valisi Davut Gül, LGS'den tam puan alarak Türkiye birincisi olan 77 öğrenciyi ödüllendirdi. Vali Gül, öğrencilere çeşitli hediyelerin yanı sıra teşekkür belgesi ve İstanbul Çocukları Vakfı tarafından aylık burs verileceğini açıkladı. Ayrıca, lise tercihini İstanbul'dan yana kullanan öğrencilere de burs verileceği belirtildi.

08.07.2024 22:45
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İstanbul Valisi Davut Gül, LGS'den tam puan alarak Türkiye birincisi olan 77 öğrenciyi ödüllendirdi.

Fatih'te İstanbul Valiliği Bahçesi'nde kent genelinde LGS'den 500 tam puan alan öğrenciler, veliler, okul idarecileri ile kaymakamlar ve milli eğitim müdürlerinin katılımıyla kokteyl düzenlendi.

Vali Gül, burada yaptığı konuşmada, LGS sınavında gösterdikleri başarıyla öğrencilerin İstanbul'a anlamlı bir güzellik yaşattığını söyledi.

Anne ve babalar ile eğitimcilerin emeklerine değinen Gül, "Bizleri gururlandırdıkları için çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Allah tırnağınıza taş değdirmesin. Aileleri de de tebrik ediyorum. Çocuk yetiştirmek zor. Hele bu 8 yıllık eğitim döneminde inanıyorum ki çocuklarımızla birlikte adeta sınava girdiniz. Onunla birlikte uyandınız. Onunla birlikte uyudunuz. Büyük emekler sarf ettiniz." diye konuştu.

Gül, LGS'de başarı gösteren öğrencilere çeşitli hediyelerin yanı sıra teşekkür belgesi ve İstanbul Çocukları Vakfı tarafından aylık burs verileceğini aktardı.

Tarihi İstanbul Valiliği binasının bahçesinde yapılan etkinliği düğüne benzeten Gül, şöyle konuştu:

"Bu tarihi mekanda, bahçede mütevazı bir ortamda sizlerle bir araya gelmek istedik. Vakfımız yaklaşık 25 yıllık bir vakıf. Başında il valisi var ve hayırseverlerden oluşan da bir mütevellisi var. Burada üç tane önceliğimiz var. Birincisi başarılı öğrenciler. İşte bugün burada olan öğrencilerimiz. Nedir kriteri sekizinci sınıfta tam puan alan öğrencileri başarılı olarak kabul ediyoruz ve bunlarla birlikte eğitim hayatları boyunca imkanlar ölçüsünde burs vermek istiyoruz. İkincisi akademik olarak çok başarılı olmayabilir ama üstün yetenekleri vardır. Sporda, sanatta herhangi bir alanda. Bu çocuklarımızı da inşallah ödüllendirmek istiyoruz. Üçüncüsü de dezavantajlı çocuklarımızı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye gayret edeceğiz. Yani dezavantajlı çocuklar üstün yetenekli çocuklar ve üstün zekalı çocuklar."

Gül, sadece İstanbul'da oturup LGS'den tam puan alan öğrencilere değil, lise tercihini yaparken İstanbul'u seçenlere de burs vereceklerini dile getirdi.

Bursların 4 yıl devam edeceğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun çeşitli yerlerinde 500 tam puan alan öğrencilerimizin de geçmiş yıllardaki tecrübelerimize dayanarak söylüyorum. Yüzde 90'ı, 95'i İstanbul'umuzdaki liseleri tercih ederek burada sizlerle birlikte eğitim öğretim hayatlarına devam edecek. İstanbul Çocukları Vakfı olarak geçen sene olduğu gibi bu sene de hem İstanbul'da yaşayan öğrencilerimiz hem de Anadolu'da yaşayıp İstanbul'u tercih eden öğrencilerimize aylık düzenli olarak burs vereceğiz. Bu burs 4 sene boyunca devam edecek. Sizlerden tek beklentimiz var. Dünyanın neresine girerseniz gidin 86 milyon vatandaşımızın sizi sevdiğini, sizin başarılarınızla gurur duyduğunu, nasıl Aziz Hocaların başarısıyla gurur duyduysak, nasıl Selçuk Bayraktarlıların başarısıyla gurur duyduysak, 5 sene sonra, 10 sene sonra sizin başarılarınızla da gurur duyacağız."

Konuşmaların ardından Vali Gül ve eşi Gülden Gül tarafından öğrencilere hediyeleri ve teşekkür belgeleri taktim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Valisi, LGS'de tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika

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