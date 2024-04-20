İstanbul Valisi Yıldıztabya'daki Toprak Kaymasıyla İlgili Açıklama Yaptı - Son Dakika
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İstanbul Valisi Yıldıztabya'daki Toprak Kaymasıyla İlgili Açıklama Yaptı

İstanbul Valisi Yıldıztabya\'daki Toprak Kaymasıyla İlgili Açıklama Yaptı

İstanbul Valisi Davut Gül, Yıldıztabya'da meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgede incelemelerde bulundu. 30 evin boşaltıldığını ve tahliye edilen kişilerin otellere yerleştirildiğini açıklayan Vali Gül, ev sahipleri ve kiracılar için kalıcı çözümler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

20.04.2024 11:14  Güncelleme: 11:47
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(İSTANBUL) İstanbul Valisi Davut Gül, Yıldıztabya'da meydana gelen toprak kaymasının ardından Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile bölgede incelemelerde bulundu. An itibariyle 30 evin boşaltıldığını açıklayan Vali Gül, "Bunlar toplamda 114 kişiye denk geliyor. Otellere yerleştirildi, akrabalarının yanlarına yerleştirildi. Şu an yaptığımız şey, evlerde yaşayanların kiracı mı ev sahibi mi bunun ayrıntılarını çıkartmaya çalışıyoruz. Bugün ve yarın içerisinde kiracı olanların kiracı olarak, ev sahibi olanları da ev sahibi olacak şekilde kalıcı olarak evlerine çıkartacağız." dedi.

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta dün toprak kayması meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda çevrede bulunan 30 bina ve 114 kişi tahliye edildi. Tahliye edilen yurttaşların bir kısmı otellere, bir kısmı da kendi istekleriyle akrabalarının yanlarına yerleştirildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, sabah saatlerinde toprak kaymasının yaşandığı alanda inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.

VALİ GÜL: 30 EV BOŞALTILDI

İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Arkamızda da gördüğünüz üzere burası riskli alan ilan edilmiş ve kentsel dönüşüm devam ediyor. Tek katlı evler var. Burada yer alan tek katlı evlerden 3 tanesi toprak kayması sebebiyle zarar gördü. Diğer evler de gerek yağmurdan, gerekse de toprak kaymasında etkilenmemesi için tedbir amaçlı boşaltıldı. Önce 14 ev boşaltılmıştı şu an itibariyle 30 ev boşaltıldı. Aslında bu bölgedeki evlerin normalde de boşaltılması gerekiyor. Bunlar toplamda 114 kişiye denk geliyor. Otellere yerleştirildi, akrabalarının yanlarına yerleştirildi. Şu an yaptığımız şey, evlerde yaşayanların kiracı mı ev sahibi mi bunun ayrıntılarını çıkartmaya çalışıyoruz. Bugün ve yarın içerisinde kiracı olanların kiracı olarak, ev sahibi olanları da ev sahibi olacak şekilde kalıcı olarak evlerine çıkartacağız." dedi.

"BÖLGE GENELİNDE BİR TOPRAK KAYMASI TESPİT ETTİK"

Olayın ardından herhangi bir can kaybı ve yaralının bulunmadığını da açıklayan Gül şöyle konuştu:

"Buradaki operasyon tamamen tedbir amaçlı. Vatandaşlarımızın olası can ve mal kaybıyla karşılaşmaması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinesinde, bizim de yerelde, valilik, kaymakamlık, belediye, KIZILAY, AFAD bütün kurumlarımızla birlikte yaptığımız bir organizasyon. Toprak kayması inşaat çalışması yapılan yerdeki meyilli arazilerde. Buradaki bölgenin genelinde bir toprak kayması tespit etmedik. Daha önce bilinen tespit edilen riskli yapı olarak da kayıtlarda olan ve normalde taşınması gereken, yıkılması gereken fakat şimdiye kadar hak sahipleri ve belediyle arasında anlaşma olmadığı için taşınması geciken yapılar. Normalde toprak kayması olmasa bile buradaki yapıların taşınması lazım, yıkılması lazım"

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Gaziosmanpaşa Belediyesi de toprak kaymasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Tahliye edilenlerden bir bölümünün otellere yerleştirildiğini belirten Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin açıklaması şöyle:

"Değerli Gaziosmanpaşa sakinleri, 19 Nisan 2024 tarihinde, Yıldıztabya Mahallesi, Bahadır Sokak'ta saat 11.00 sıralarında yaşanan toprak kayması sonucunda acil güvenlik önlemleri alındı. Olay yerine hızla müdahale eden belediye ekiplerimiz ilk etapta risk altında olduğu belirlenen 26 haneyi güvenli bir şekilde boşalttı. Toplamda 96 kişiyi tahliye edildi.

Tahliye edilen vatandaşlarımızın bir kısmı, ilçemizdeki otellere yerleştirilerek geçici konaklama ihtiyaçları güvence altına alındı. Şu anda 78 kişi, belediyemiz tarafından koordine edilen otellerde misafir edilmektedir.

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Belediye ekiplerimiz, olayın ardından bölgede sürekli olarak incelemelerde bulunmakta ve risk analizleri yapmaktadır. Bölgedeki diğer riskli alanlar da belirlenerek, gerekli tahliyeler yapılmıştır. Bu süreçte, vatandaşlarımızın güvenliği her şeyden önce gelmektedir.

Belediye olarak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına gereken tüm önlemleri almaya devam edeceğiz. Konuyla ilgili gelişmelerden sizi haberdar etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Güvenliğiniz için alınan kararları ve yapılan duyuruları dikkatle takip etmenizi rica eder, herhangi bir sorunuz veya ihtiyacınız olduğunda belediyemize başvurmanızı öneririz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yıldıztabya'daki Toprak Kaymasıyla İlgili Açıklama Yaptı - Son Dakika

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