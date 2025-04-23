AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Silivri'de Marmara Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.13'te gerçekleşen depremin derinliği 6.99 km olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler paylaşımına göre; depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.
Kandilli'nin paylaşımı;
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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