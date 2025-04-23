İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem

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İstanbul Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı 7 kilometre derinlikte meydana gelirken deprem çevre illerde de hissedildi.

23.04.2025 12:20
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Silivri'de Marmara Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.13'te gerçekleşen depremin derinliği 6.99 km olarak ölçüldü.

İşte AFAD'dan yapılan o paylaşım;

İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 4 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler paylaşımına göre; depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Kandilli'nin paylaşımı;

İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem
İstanbul\'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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İstanbul, Silivri, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • musti4141:
    yalan haberrr 5 101 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    Şimdiki cezaevleri 8 şiddetindeki depreme dayanıklı amma işi sağlama alalım silivri cezaevinde imamoğlu hariç bütün mahkumları güvenli yere nakledin 21 36 Yanıtla
  • musti4141:
    nerde ne zaman oldu açıkla ozaman 9 40 Yanıtla
  • Zafer Oztekin:
    İster bey ol ister paşa, İstersen Adem(as) gibi bin yıl yaşa, Mutlaka ölüm gelecek başa KALP KIRMADAN GİT O MUSALLA TAŞA. 44 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Ya yok be ben masayı ayağımla oynattım :) 9 20 Yanıtla
  • 123456:
    Allah daha büyüğün den sakındırsın.geçmis olsun Türkiyem 21 1 Yanıtla
  • Diyego Can:
    k.marasli olarak 7.8 felaketi yaşadık bize göre 4.0 hiç bişey değil yinede geçmiş olsun 16 4 Yanıtla
  • YoH null:
    bişi hissetmediğim 5 5 Yanıtla
  • Demet Yay:
    istanbul da oldu neden yalanlıyorsunuz yahu gerçekten burada yaşıyoruz herkes sokakta Allahım esirgesin beterinden???? 4 0 Yanıtla
  • ilker ileri:
    İstanbul acıbadem de şuan deprem oldu 1 1 Yanıtla
  • kadirizm yıldırım:
    çorluyu epey salladı 1 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Allah muhafaza 5 ten daha fazlaydı Başakşehir deli salandı 0 0 Yanıtla
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