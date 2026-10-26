İstanbul ve Kocaeli'deki operasyonda 100 kilo 583 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul ve Kocaeli'deki operasyonda 100 kilo 583 gram uyuşturucu ele geçirildi

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İstanbul ve Kocaeli\'deki operasyonda 100 kilo 583 gram uyuşturucu ele geçirildi
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İstanbul ve Kocaeli\'deki operasyonda 100 kilo 583 gram uyuşturucu ele geçirildi
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İstanbul ve Kocaeli'deki iki ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 100 kilo 583 gram uyuşturucu ele geçirilirken şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul ve Kocaeli'de 100 kilo 583 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

İstanbul ve Kocaeli'deki iki ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 100 kilo 583 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
İstanbul3. SayfaKocaeliGüncelSon Dakika

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