İstanbul Zeytinburnu'nda Kediye İşkence İddiasıyla Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul Zeytinburnu'nda Kediye İşkence İddiasıyla Gözaltına Alındı

İstanbul Zeytinburnu\'nda Kediye İşkence İddiasıyla Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan kediye işkence görüntüsü üzerine çalışma başlattı. Şüpheli, kedinin arkadaşına ait olduğunu ve kasıtlı şiddet uygulamadığını savundu. Kedi sağlık durumu iyi olmasına rağmen hayvan barınağına teslim edildi.

28.03.2024 12:49  Güncelleme: 12:50
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İstanbul Zeytinburnu'nda, kediye işkence ettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün bazı sosyal medya hesaplarından "Acil, Cevizlibağ'da dün gece kediye dakikalarca işkence etti" şeklinde paylaşılan görüntüye ilişkin çalışma başlattı.

Olayın gerçekleştiği yerin Maltepe Mahallesi'ndeki bir site olduğunu tespit eden ekipler, zanlı A.A.K'yi yakaladı.

Sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk olmadığı belirlenen kedi, muhafaza altına alınıp hayvan barınağına teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.A.K, sorgusunda, "Luna" isimli kedinin arkadaşına ait olduğunu, arkadaşının maddi durumu olmadığı için kediye bir süredir kendisinin baktığını ifade etti.

Şüphelinin 2 gün öncesine ait olan görüntülerde kediyle oynarken elini tırmaladığını iddia edip, kediye karşı kasıtlı şiddet ve zararının olmadığını savunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu, İstanbul, kedi, Hayvan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Zeytinburnu'nda Kediye İşkence İddiasıyla Gözaltına Alındı - Son Dakika

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