İstanbul'da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor - Son Dakika
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İstanbul'da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

İstanbul\'da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti\'ye geçiyor
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Geçmişte yaşanan siyasi transferlerin ardından bu kez megakentte dev bir katılım gerçekleşiyor. Çekmeköy, Tuzla, Şile ve Eyüpsultan’ın CHP’li belediye başkanlarının cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek törenle AK Parti’ye geçeceği ve rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı konuşuluyor.

Ankara ve yerel yönetimlerde daha önce yaşanan siyasi transferlerin ve AK Parti'ye katılımların bir yenisi İstanbul'da yaşanıyor. İstanbul'un 4 CHP'li ilçe belediye başkanının cumartesi günü düzenlenecek görkemli bir törenle AK Parti saflarına katılması bekleniyor.

ROZETLERİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKACAK

Siyaset kulislerini hareketlendiren iddialara göre; geçiş yapacak isimlerin rozet takma töreni İstanbul'da gerçekleştirilecek. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törende, AK Parti saflarına katılacak belediye başkanlarının rozetlerini bizzat Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.

İŞTE AK PARTİ'YE GEÇMESİ BEKLENEN 4 BELEDİYE BAŞKANI 

Son dönemde muhalefet partilerinden AK Parti'ye yaşanan milletvekili ve belediye başkanı katılımları ivme kazanırken, İstanbul ölçeğindeki bu toplu geçişin dengeleri değiştirmesi bekleniyor.

AK Parti'ye katılacağı belirtilen 4 CHP'li belediye başkanı şu şekilde sıralandı:

  • Çekmeköy Belediye Başkanı: Orhan Çerkez
  • Tuzla Belediye Başkanı: Ali Eren Bingöl
  • Şile Belediye Başkanı: Sacit Terzi
  • Eyüpsultan Belediye Başkanı: Dr. Mithat Bülent Özmen

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan, Cumartesi, Çekmeköy, AK Parti, İstanbul, Politika, Güncel, Tuzla, Şile, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serdal öztan Serdal öztan:
    AKPye geçicekleri konuşuluyor olabilir ama akpye geçmelerini gerektiren bir şart vardır yoksa hapsi boylarlar 3 3 Yanıtla
  • Engin Yıldırım Engin Yıldırım:
    Komik 3 3 Yanıtla
  • ALI YANIK ALI YANIK:
    Düne kadar adı geçen Belediye Başkanları Ekrem İMAMOĞLU'nun etrafında pervane gibi dönüyordu, maşallah Algida dondurmaya rakiplerdi o derece yani, bugün ise İktidarın sahada kaybettiklerini masada kazanma oyununa figüran oluyorlar. 1 3 Yanıtla
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    arınma devam ediyor ?? 2 1 Yanıtla
  • Beyaz Gölge Beyaz Gölge:
    Bir gün herkes AK PARTİLİ olacak 0 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor - Son Dakika
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