İstanbullular Sıcak Havada Serinlemek İçin Sahilleri Tercih Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbullular Sıcak Havada Serinlemek İçin Sahilleri Tercih Etti

27.07.2025 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, vatandaşları serinlemek için sahillere ve yeşil alanlara yönlendirdi. Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde piknik yapanlar gölgelik alanlarda dinlenirken, Maltepe Sahili'nde çocuklarıyla vakit geçiren aileler dikkat çekti. Beşiktaş'taki Bebek Sahili'nde denize girenler ve parkta oyun oynayanlar da oldu. İstanbullular, sıcak havadan kaçmak için çeşitli yerlerde bir araya geldi.

İstanbul'da etkisini sürdüren sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için sahilleri ve yeşil alanları tercih etti.

Kentte sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, sıcak havanın etkisinden uzaklaşmak isteyenler, çareyi denizde yüzmekte veya park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda aradı.

Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne piknik yapmak için gelen vatandaşlar, gölge alanlarda serinledi. Yeşil alanlarda dinlenen ve eğlenen bazı vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarası eşliğinde fotoğraf çekildi.

Üsküdar ve Salacak sahillerine gelen bazı vatandaşlar da ağaç gölgelerindeki banklarda dinlendi. Kimileri sıcak havaya rağmen balık tutmayı tercih ederken, bazıları da yürüyüş yaptı. Buraya gelenler, Kız Kulesi manzarası eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Serinlemek isteyenlerin bir başka adresi de Maltepe Sahili oldu. Evden getirdikleri yiyeceklerle piknik yapan vatandaşlar, çocuklarıyla oyun oynayarak vakit geçirdi. Çocuklar sahildeki parkta eğlenirken, sahil hattı boyunca yürüyüş yapanlar ve bisiklet sürenler de oldu.

Avrupa yakasında, Beşiktaş'taki Bebek Sahili'nde serinlemek isteyen bazı vatandaşlar da denize girdi. Bazıları yakınlarıyla birlikte bebek parkındaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi, kimileri de sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

Boğaz hattındaki Aşiyan, Sarıyer, Kuleli, Kuzguncuk sahillerinde de İstanbullular denize girdi.

Beşiktaş'taki tarihi Yıldız Parkı da pazar gününü değerlendirmek isteyen vatandaşların uğrak yeri oldu.

Bebek Sahili'nde denize giren Cihan Aslan, arkadaşlarıyla Boğaz'da yüzmek için Esenler'den geldiğini belirterek, "Buranın denizi temiz ve ortam çok güzel. Genellikle burayı tercih ederiz. Serinlemek için giriyoruz. Her sene, her hafta sonu burada vaktimizi harcarız." diye konuştu.

İnsanların aileleriyle vakit geçirmek için geldiğini dile getiren Aslan, geçen yıla göre sahilin daha yoğun olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Beşiktaş, istanbul, Maltepe, Üsküdar, Güncel, Çevre, Bebek, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbullular Sıcak Havada Serinlemek İçin Sahilleri Tercih Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı
Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına “Seni çok seviyorum“ mesajı atıp intihar etti Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına "Seni çok seviyorum" mesajı atıp intihar etti
İngiltere’de 221 parlamenterden Filistin’in tanınmasını talep eden mektup İngiltere'de 221 parlamenterden Filistin'in tanınmasını talep eden mektup
Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var
Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var
Köfteci Yusuf’tan tartışma yaratan karar Müşterileri ikiye bölündü Köfteci Yusuf'tan tartışma yaratan karar! Müşterileri ikiye bölündü
Suç örgütüne operasyon 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu
Survivor Aycan’ın Süper Lig açıklaması olay oldu Survivor Aycan'ın Süper Lig açıklaması olay oldu
Serdar Ortaç’ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı

15:07
Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak Canlı yayında açıkladı
Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak! Canlı yayında açıkladı
14:55
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
12:13
Bakan Yumaklı, Bursa’daki son durumu aktardı: Kestel’de yangın sürüyor
Bakan Yumaklı, Bursa'daki son durumu aktardı: Kestel'de yangın sürüyor
12:08
Yüzde 72’si ormanla kaplı Karabük’ün son hali yürek yakıyor
Yüzde 72'si ormanla kaplı Karabük'ün son hali yürek yakıyor
11:12
Yarından itibaren karekod zorunlu oluyor Market, kasap, restoranları kapsıyor
Yarından itibaren karekod zorunlu oluyor! Market, kasap, restoranları kapsıyor
10:12
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
10:11
Yarış kızıştı İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
Yarış kızıştı! İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
09:51
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
09:51
Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL’ye satıyorlar
Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL'ye satıyorlar
09:42
Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü
Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü
09:27
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
09:09
Pazar yerine silahlı saldırı Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
08:54
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
08:51
Altın mı, dolar mı, borsa mı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2025 15:26:27. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbullular Sıcak Havada Serinlemek İçin Sahilleri Tercih Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.