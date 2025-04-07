İstihdamda Gerileme: Türkiye Umutsuzlar Ülkesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstihdamda Gerileme: Türkiye Umutsuzlar Ülkesi

CHP'li Müzeyyen Şevkin, iş gücü ve istihdam oranlarının düştüğünü belirterek ekonomiyi eleştirdi.

07.04.2025 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, "İş gücüne katılım oranı da istihdama katılım oranı da geçen yıla göre azaldı. Geçen yıl şubatta yüzde 54,5, bu yıl ocakta yüzde 53,6 olan iş gücüne katılım oranı şubatta yüzde 48,8'e geriledi. Rakamlar da gösteriyor ki; Türkiye istihdam açısından umutsuzlar ülkesi oldu" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerine ilişkin açıklama yaptı.

İktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle insanların artık iş bulamaz hale geldiğini belirten Şevkin, çalışanların büyük bölümünün asgari ücretle çalışmasına rağmen işlerini kaybetme riskiyle de karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Gerçek işsiz sayısının bir yıl öncesine göre 1 milyon 880 bin, bir önceki aya göre de 68 bin kişi artarak, 11 milyon 397 bin kişiyle rekor kırdığını belirten Şevkin, "Buna göre Türkiye'de çalışabilecek durumda olan her üç kişiden yaklaşık biri atıl durumda bulunuyor" değerlendirmesini yaptı.

Müzeyyen Şevkin, şubat ayında Türkiye'nin istihdamının geçen yılın aynı ayına göre 445 bin, bir önceki aya göre de 149 bin kişi azalarak 32 milyon 314 bine kadar düştüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Bu istihdamın da 3 milyon 591 binini eksik istihdamdakiler, yani haftada bir iki saat çalışıp, bir yandan da daha uzun süre çalışmak için ek veya yeni bir iş aramaya devam edenler oluşturuyor. Eksik istihdamda son bir yılda gözlenen 872 bin kişilik artışı dikkate almaz isek tam zamanlı istihdamda son bir yılda 1 milyon 317 bin kişilik azalma gözlendi. İş gücüne katılım oranı da istihdama katılım oranı da geçen yıla göre azaldı. Geçen yıl şubatta yüzde 54,5, bu yıl ocakta yüzde 53,6 olan iş gücüne katılım oranı şubatta yüzde 48,8'e geriledi. Geçen yıl şubatta yüzde 49,8, bu yıl ocakta da yüzde 49,1 olan istihdama katılım oranı ise yüzde 48,8'e indi. Rakamlar da gösteriyor ki; Türkiye istihdam açısından umutsuzlar ülkesi oldu."

Kaynak: ANKA

Müzeyyen Şevkin, Milletvekili, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstihdamda Gerileme: Türkiye Umutsuzlar Ülkesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolsuzluk soruşturmasında reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı Yolsuzluk soruşturmasında reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı
Anderson Talisca, Türkiye’de bir ilki yaşadı Anderson Talisca, Türkiye'de bir ilki yaşadı
Edirne’de nisan ayında kar sürprizi Her yer beyaza büründü Edirne'de nisan ayında kar sürprizi! Her yer beyaza büründü
Bursa’ya giden feribotta yangın çıktı: 5 yaralı Bursa'ya giden feribotta yangın çıktı: 5 yaralı
Anderson Talisca: Alex mesaj attı Anderson Talisca: Alex mesaj attı
Mehmet Uçum’dan Özel’e tepki: Erdoğan, cuntacılığın en büyük hasmıdır Mehmet Uçum'dan Özel'e tepki: Erdoğan, cuntacılığın en büyük hasmıdır
Mourinho’dan Trabzonspor galibiyeti sonrası flaş sözler Mourinho'dan Trabzonspor galibiyeti sonrası flaş sözler
Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz İşte avukatların sunduğu gerekçe Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz! İşte avukatların sunduğu gerekçe
Biri sevgilisi diğeri arkadaşı İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor
Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim
Son ankette Erdoğan muhalefetin 3 adayıyla yarıştı İşte çıkan sonuç Son ankette Erdoğan muhalefetin 3 adayıyla yarıştı! İşte çıkan sonuç

15:14 Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz İşte avukatların sunduğu gerekçe Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz! İşte avukatların sunduğu gerekçe
14:42 Biri sevgilisi diğeri arkadaşı İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor
14:35 Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim
14:08 Son ankette Erdoğan muhalefetin 3 adayıyla yarıştı İşte çıkan sonuç Son ankette Erdoğan muhalefetin 3 adayıyla yarıştı! İşte çıkan sonuç
14:03 Özgür Özel, İsmet İnönü’den sonra parti tarihinde bir ilk başardı Özgür Özel, İsmet İnönü'den sonra parti tarihinde bir ilk başardı
22:29 Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Özel’in anahtar listesinde Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Özel'in anahtar listesinde
22:00 Mourinho’dan Trabzonspor galibiyeti sonrası flaş sözler Mourinho'dan Trabzonspor galibiyeti sonrası flaş sözler
21:47 Mehmet Uçum’dan Özel’e tepki: Erdoğan, cuntacılığın en büyük hasmıdır Mehmet Uçum'dan Özel'e tepki: Erdoğan, cuntacılığın en büyük hasmıdır
21:47 Anderson Talisca: Alex mesaj attı Anderson Talisca: Alex mesaj attı
21:46 Bursa’ya giden feribotta yangın çıktı: 5 yaralı Bursa'ya giden feribotta yangın çıktı: 5 yaralı
21:26 Edirne’de nisan ayında kar sürprizi Her yer beyaza büründü Edirne'de nisan ayında kar sürprizi! Her yer beyaza büründü
21:21 Anderson Talisca, Türkiye’de bir ilki yaşadı Anderson Talisca, Türkiye'de bir ilki yaşadı
21:20 Yolsuzluk soruşturmasında reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı Yolsuzluk soruşturmasında reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2025 16:20:41. #7.13#
SON DAKİKA: İstihdamda Gerileme: Türkiye Umutsuzlar Ülkesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement