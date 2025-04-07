İstihdamda Gerileme: Türkiye Umutsuzlar Ülkesi

(ADANA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, "İş gücüne katılım oranı da istihdama katılım oranı da geçen yıla göre azaldı. Geçen yıl şubatta yüzde 54,5, bu yıl ocakta yüzde 53,6 olan iş gücüne katılım oranı şubatta yüzde 48,8'e geriledi. Rakamlar da gösteriyor ki; Türkiye istihdam açısından umutsuzlar ülkesi oldu" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerine ilişkin açıklama yaptı.

İktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle insanların artık iş bulamaz hale geldiğini belirten Şevkin, çalışanların büyük bölümünün asgari ücretle çalışmasına rağmen işlerini kaybetme riskiyle de karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Gerçek işsiz sayısının bir yıl öncesine göre 1 milyon 880 bin, bir önceki aya göre de 68 bin kişi artarak, 11 milyon 397 bin kişiyle rekor kırdığını belirten Şevkin, "Buna göre Türkiye'de çalışabilecek durumda olan her üç kişiden yaklaşık biri atıl durumda bulunuyor" değerlendirmesini yaptı.

Müzeyyen Şevkin, şubat ayında Türkiye'nin istihdamının geçen yılın aynı ayına göre 445 bin, bir önceki aya göre de 149 bin kişi azalarak 32 milyon 314 bine kadar düştüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Bu istihdamın da 3 milyon 591 binini eksik istihdamdakiler, yani haftada bir iki saat çalışıp, bir yandan da daha uzun süre çalışmak için ek veya yeni bir iş aramaya devam edenler oluşturuyor. Eksik istihdamda son bir yılda gözlenen 872 bin kişilik artışı dikkate almaz isek tam zamanlı istihdamda son bir yılda 1 milyon 317 bin kişilik azalma gözlendi. İş gücüne katılım oranı da istihdama katılım oranı da geçen yıla göre azaldı. Geçen yıl şubatta yüzde 54,5, bu yıl ocakta yüzde 53,6 olan iş gücüne katılım oranı şubatta yüzde 48,8'e geriledi. Geçen yıl şubatta yüzde 49,8, bu yıl ocakta da yüzde 49,1 olan istihdama katılım oranı ise yüzde 48,8'e indi. Rakamlar da gösteriyor ki; Türkiye istihdam açısından umutsuzlar ülkesi oldu."