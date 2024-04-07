İstiklal Caddesi'nde gözaltına alınan gençler serbest bırakıldı

ANKA muhabirine bilgi veren İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri dün İstiklal Caddesi'nde gözaltına alınan gençlerin tamamının serbest bırakıldığını bildirdi.
Filistin halkıyla gerçekten dayanışabilmek için İsrail ile ticaretin kesilmesini savunan "Filistin İçin Bin Genç" grubundan gençler dün İstanbıl İstiklal Caddesi'nde açıklama yapıp protesto gösterisi düzenlemişti. Gençlere polisin müdahalesi sert olmuş, tekme, tokatlarla, ters kelepçeli gözaltılar gerçekleşmişti.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEPKİ
Orantısız güçle gözaltı görüntülerinin sosyal medyaya yansıması üzerine CHP lideri Özgür Özel bir açıklama yaparek "İstanbul'daki bu görüntüleri büyük üzüntüyle takip ettim. İsrail ile Ticarete Dur de sloganıyla İstiklal Caddesi'ne çıkan gençlere yönelik bu muamele; ifade özgürlüğüne, toplanma özgürlüğüne ve anayasaya açıkça aykırıdır. Gözaltındaki gençler derhal serbest bırakılmalıdır. Süreci yakından takip ediyoruz" demişti. CHP de süreci yakından takip etmek amacıyla İstanbul milletvekilleri Yunus Emre ve Ali Gökçek'i görevlendirdi.Gece yarısı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek gençlerin durumu hakkında bilgi alan milletvekilleri Yunus Emre ve Ali Gökçek, gözaltındaki 43 kişiden 38'inin serbest bırakıldığı bilgisini paylaştı.
İlerleyen saatlerde ANKA muhabirinin ulaştığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri gözaltındaki diğer 5 kişinin de ifade işlemlerinin tamamlanmasıyla serbest bırakıldığını açıkladı.
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Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında oluşturulan trafik kontrol noktalarında denetlemelerde bulundu. Kılıç, Anadolu Otoyolu, Gerede-Karabük ve D-100 kara yollarındaki noktalarda denetleme yaptı. Trafik durumu hakkında bilgiler alan Kılıç, personele çalışmalarında kolaylık diledi. Durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramlarını da kutlayan Kılıç, daha sonra Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İşletme Şefliğini ziyaret etti, çalışmaları yerinde izledi. Trafik hakkında bilgi alan Kılıç, Bolu Dağı Tüneli'nde görevli personele de kolaylık ve başarılar diledi.
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