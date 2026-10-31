İstiklal\'de polis armalı kıyafetle dans ettiği video paylaşılan kişi gözaltına alındı

İstiklal'de polis armalı kıyafetle dans ettiği video paylaşılan kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstiklal Caddesi'nde polis armalı kıyafetle dans ettiği video paylaşılan kişi gözaltına alındı. Kişi, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ve özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma suçlarından adliyeye sevk edilecek.
İstanbul İstiklal Caddesi'nde polis arması bulunan kıyafetle dans ederek video çeken bir kadın hakkında inceleme başlatıldı.
Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, kadının göğüs kısmında polis arması bulunan bir kıyafet giydiğini, üzerinde plastik tabanca, plastik kelepçe ve plastik cop taşıdığını belirledi.
21 YAŞINDAKİ KADIN GÖZALTINA ALINDI
Yapılan çalışmalar sonucunda görüntülerdeki kişinin 21 yaşındaki F.N.U. olduğu tespit edildi. Kimliği belirlenen kadın, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
İKİ AYRI SUÇTAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
F.N.U.'nun, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçlarından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Kaynak: DHA
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