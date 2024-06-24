İstiklalden İstikbale Çocuk Davamız Sergisi Açıldı - Son Dakika
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İstiklalden İstikbale Çocuk Davamız Sergisi Açıldı

İstiklalden İstikbale Çocuk Davamız Sergisi Açıldı

Koç Üniversitesi VEKAM ve KOREV işbirliğiyle düzenlenen 'İstiklalden İstikbale Çocuk Davamız' sergisi, Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergide, Osmanlı döneminden bugüne kadar kimsesiz çocukların korunmasına yönelik arşiv belgeleri, ses kayıtları, gazete kupürleri, obje ve fotoğraflar yer alıyor. Sergi, 15 Temmuz tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

24.06.2024 21:53
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Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) ile Koruyucu Aile, Evlat Edindirme Derneği (KOREV) işbirliğiyle "İstiklalden İstikbale Çocuk Davamız" sergisi açıldı.

Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açılan sergide, Osmanlı döneminden bugüne kadar kimsesiz çocukların korunmasındaki uygulamalara yönelik arşiv belgeleri, ses kayıtları, gazete kupürleri, obje ve fotoğraf gibi yaklaşık 400 içerik yer alıyor.

VEKAM Direktörü Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, açılışta yaptığı konuşmada, 3 yıllık hazırlık aşaması ve detaylı bir arşiv araştırmasının ardından sergiyi ziyaretçilerle buluşturduklarını söyledi.

Küratörlerden Alev Ayaokur da serginin merkezinde Atatürk Çocuk Yuvası'nın olduğunu vurgulayarak, vatan mücadelesi verildiği sırada cephenin gerisindeki yüz binlerce yetim çocuğun koruma altına alınması, bakımı ve eğitimi için verilen mücadeleyi ortaya koymaya çalıştıklarını belirtti.

KOREV Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Aydeniz de sergide, Türkiye'deki çocukluk tarihinin Osmanlı'nın sonu ve Türkiye'nin ilk döneminden itibaren bütüncül şekilde ele alındığını dile getirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da VEKAM ve KOREV'in önemli bir sergiye imza attığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergi, 15 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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