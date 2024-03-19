Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a manevi tazminat ödeyecek

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Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin, eski CHP Milletvekili Engin Özkoç'un bir açıklamasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a manevi tazminat ödemesine ilişkin kararı hukuka uygun bulduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızı, FETÖ ile ilişkilendiren konuşması nedeniyle Engin Özkoç aleyhine açtığımız manevi tazminat davası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından kesin olarak karara bağlandı. Engin Özkoç, tazminat ve fer'ileri birlikte 122 bin 448 lira ödedi."