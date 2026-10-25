İstinaf mahkemesi, 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasını ikinci kez bozdu - Son Dakika
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İstinaf mahkemesi, 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasını ikinci kez bozdu

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İstinaf mahkemesi, 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasını ikinci kez bozdu
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Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında yerel mahkemenin kararını ikinci kez bozdu. Bozmada kamu görevlisi sanıklar hakkında bilinçli taksir hükümlerinin tartışılmaması ve Hasan Hüseyin Sever'in beraatı gerekçe gösterildi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, 6 Şubat depremlerinde 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı davasında yerel mahkemenin kararını ikinci kez bozdu. Daire, kamu görevlisi sanıklar hakkında "bilinçli taksir" hükümlerinin uygulanmamasının gerekçeli olarak tartışılmamasını, sanıklardan Hasan Hüseyin Sever'in, binanın fiili müteahhidi olmasına rağmen beraat kararı verilmesini bozma gerekçesi yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan tek bina olan Furkan Apartmanı'nda 51 kişi yaşamını yitirdi.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Temmuz 2024'te karara bağlanan davada, binanın altındaki iş yerinin sahibi sanıklar Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay, "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraat etti. Fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, aranan müteahhitler Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever'in dosyalarının ayrılmasına ve kolon kesilmesi iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Dosya, ailelerin itirazları üzerine istinaf mahkemesine taşındı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak davanın yeniden görülmesine hükmetti.

6 KİŞİYE DAHA DAVA AÇILDI

Enkazdan yaralı olarak çıkarılan ve binanın altındaki iş yerinde çalışan Coşkun Şahin ile kardeşi Ömer Şahin hakkında, bir tanığın beyanı üzerine "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açıldı. Daha sonra, yapı kullanma izin belgesinde imzaları bulunan dönemin Nizip Belediyesi İmar Müdürü Mehmet Aslan, İmar İşleri Müdür Yardımcısı Orhan Zoroğlu ile inşaat mühendisleri Oktay Aktaş ve Bülent Bilici hakkında da "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açıldı.

Aranan müteahhitler, kamu görevlileri, Şahin kardeşler ile istinaf mahkemesinin bozma kararı verdiği Faik Öğüt, Eyüp Öğüt, Nejdet Alpay ve Yılmaz Şahin Yurtyapan'ın dosyaları birleştirildi.

13 ŞUBAT 2026'DA YENİDEN KARAR VERİLDİ

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde, istinafın bozma kararının ardından 13 Şubat'ta görülen duruşmada, Yılmaz Şahin Yurtyapan'a yine 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Önceki yargılamada beraat eden Faik Öğüt ve Eyüp Öğüt, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 14 yıl 5 ay 10'ar gün, Nejdet Alpay ise aynı suçtan 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yılmaz Şahin Yurtyapan ile Eyüp Öğüt hakkındaki kararların ardından tutuklama süreci başlatılırken, Faik Öğüt hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme heyeti, müteahhit Hasan Hüseyin Sever ile katılan sanıklar Coşkun Şahin ve Ömer Şahin'in beraatine karar verdi. Aranan müteahhit Abdullah Devrim Sever'in dosyası ise ayrıldı.

Heyet ayrıca, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan Nizip Belediyesi eski İmar İşleri Müdür Yardımcısı Orhan Zoroğlu ile inşaat mühendisleri Oktay Aktaş ve Bülent Bilici'ye 5'er yıl hapis cezası verdi. Dönemin İmar Müdürü Mehmet Aslan yönünden ise "görevi kötüye kullanma" suçundan açılan davanın zamanaşımı nedeniyle düşmesine hükmetti.

İSTİNAFTAN İKİNCİ KEZ BOZMA KARARI

Yerel mahkemeden çıkan ikinci kararı Cumhuriyet savcısı, depremde yakınlarını kaybedenlerin avukatları ile sanık avukatları istinaf mahkemesine taşıdı.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, bir kısım taraf avukatlarının "duruşmalı inceleme" talebini reddederek yerel mahkemenin verdiği hükümleri bozdu.

Daire, çelişkili bilirkişi raporlarına dayanılarak yetersiz gerekçeyle karar verilmesini, olaya ilişkin iki tanığın dinlenmemesini ve kamu görevlisi sanıklar hakkında "bilinçli taksir" hükümlerinin uygulanmamasının gerekçeli olarak tartışılmamasını hukuka aykırı bularak eksik inceleme yapıldığına hükmetti.

Kararda, binanın fiili müteahhidinin Hasan Hüseyin Sever olduğuna işaret edilerek, beraat kararının yanılgılı değerlendirmeye dayandığı belirtildi. Ayrıca fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan'a verilen cezanın üst sınırdan belirlenmesinin hatalı olduğu ifade edildi.

Binanın hangi kusurlu davranışlar nedeniyle yıkıldığının ve sanıkların kusur oranlarının uzman bilirkişi heyetince ayrı ayrı belirlenmesi gerektiği kaydedildi.

Daire, sanıklar Yılmaz Şahin Yurtyapan ve Eyüp Öğüt'ün tutukluluk hallerinin devamına, Faik Öğüt hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenmesine karar verdi. Dosya, yeniden yargılama yapılmak üzere ilk derece mahkemesine gönderildi.

Kaynak: ANKA
Ceza DairesiGaziantepGüncelKamuSon Dakika

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