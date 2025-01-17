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İsveç Bakanları Türkiye'de

İsveç Dışişleri ve Adalet Bakanları, Türkiye ile güvenlik işbirliğini güçlendirmek için ziyaret edecek.

17.01.2025 22:18
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İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer'in 21 Kasım'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Stenergard, yaptığı yazılı açıklamada, "Ziyaret, ortak güvenliğimizi ilgilendiren konularda ülkelerimiz arasındaki işbirliğini güçlendirmemiz için büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Strömmer de "Terörizm ve organize suça karşı ortak çalışmalarımızı görüşmek üzere Türk meslektaşlarımızla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetten yapılan duyuruda ise, "2023 NATO Vilnius Zirvesi kapsamında İsveç, Türkiye ile imzaladığı anlaşma (Üçlü Mutabakat Zaptı) çerçevesinde işbirliğine devam etmektedir. Türkiye ile İsveç arasında bakanlar düzeyindeki Güvenlik Mekanizmasının ilk toplantısının gerçekleşeceği zirvede terörle ortak mücadele, organize suçlar, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, Suriye ve Gazze'deki durum ve diğer dış politika konuları ele alınacak." bilgisi verildi.

Kaynak: AA

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