İsveç ile Türkiye Arasında Dostluk Anlaşmasının 100. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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İsveç ile Türkiye Arasında Dostluk Anlaşmasının 100. Yılı Kutlandı

İsveç ile Türkiye arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yılı vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi. İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, yabancı misyon temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyon, İsveç ve Türkiye'nin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

12.06.2024 20:25
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İsveç ile Türkiye arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yılı vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard'ın ev sahipliğinde, büyükelçiliğin bahçesinde gerçekleştirilen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, yabancı misyon temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, İsveç ve Türkiye'nin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Mard, burada yaptığı konuşmada, yakında İsveçliler için önemli yaz bayramı olan "Yaz Dönümü"nün kutlanacağını belirterek, "Yaz Dönümü"nün yazın başlangıcının bir işareti olarak görüldüğünü söyledi.

"Yaz Dönümü'nü genellikle arkadaşlarımız ve ailemizle birlikte, kırsal kesimde, temiz havada, saçlarımızda taçlar ve yaz dönümü için hazırladığımız direğin etrafında dans ederek kutlarız. Bu bir umut, kahkaha ve ışık şenliğidir." diyen Mard, aynı zamanda İsveç-Türkiye ilişkileri için bu yılın önemini vurguladı.

Mard, 100 yıl önce İsveç ve Türkiye arasında bir dostluk anlaşması imzalandığını hatırlatarak, "Bu anlaşmanın imzaları 31 Mayıs 1924 tarihinde atıldığında Türkiye Cumhuriyeti henüz birinci yılını doldurmamıştı. Aynı durum bugün NATO üyesi olan İsveç için de geçerli. Aralarında NATO müttefikimiz Türkiye'nin de bulunduğu 31 üye ülkeyle askeri ittifakımızın ilk yılını yaşamaktayız." dedi.

İsveç'in NATO'da daha güvenli olduğunu vurgulayan Mard, NATO'nun da İsveç'in müttefikliğiyle daha güçlü olduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Mard, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaş dahil olmak üzere dünyanın zorluklardan geçtiğini kaydederek, "İsveç'in Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği güçlü destek açıktır." dedi.

Türkiye ile İsveç arasındaki dostluk anlaşmasına değinen Mard, şunları kaydetti:

"İsveç Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti arasında samimi bir dostluktan bahsediliyor. Bu gerçekten önemli bir vurgu, İsveç ve Türkiye arasındaki diyalog ve işbirliği, hükümetten hükümete, halktan halka temasların, sivil toplum ilişkilerinin ve elbette iş ve şirket ilişkilerimizin güçlü bir omurgası. ve bu vurguyu ortak ekonomik ve ticari komisyonumuz çerçevesinde yol gösterici bir ilke olarak gördüğümüzü de vurgulamak istiyorum."

Etkinliğin sonunda yemek ikramı yapıldı.

Kaynak: AA

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