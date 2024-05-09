İsveç İstanbul Başkonsolosu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti - Son Dakika
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İsveç İstanbul Başkonsolosu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti

İsveç İstanbul Başkonsolosu Johanna Strömquist ve beraberindekiler, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Ziyarette iş birliği vurgusu yapıldı.

09.05.2024 16:19  Güncelleme: 16:34
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(MERSİN) - İsveç İstanbul Başkonsolosu Johanna Strömquist ve beraberindekiler, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Ziyarette iş birliği vurgusu yapıldı.

Başkan Seçer, İsveç İstanbul Başkonsolosu Johanna Strömquist ve beraberindekileri ağırladı. Ziyarette Başkan Seçer ve Başkonsolos Strömquist'in yanı sıra İsveç Mersin Fahri Konsolosu Mişel Şaşati ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı İbrahim Evrim hazır bulundu.

Başkonsolos Strömquist ve heyeti, Mersin'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Seçer, heyete kent hakkında bilgi verdi. Mersin'in 2,5 milyon fiili nüfusa sahip bir kent olduğuna dikkati çeken Seçer, şunları söyledi:

"Mersin'de sektör çeşitliliği var ve bu sektörler de oldukça dinamik. Mersin lokasyon itibarıyla de birçok imkanı bünyesinde barındırıyor. Çok stratejik bölgede ve ülkenin, bölgenin, doğal olarak da Doğu Akdeniz'in dünyaya açılan bir kapısı niteliğinde. Mersin'i bundan yaklaşık 200 yıl önce oluşturan temel öge Mersin Limanı'dır. Mersin Limanı'nın oluşmasından sonra Mersin çok hızlı gelişen, büyüyen ve bugünkü konuma gelen bir kent haline geldi. 200 yıldır Mersin ticaret üzerine konumlanmış, kurulmuş ve gelişmiş kent hüviyetinde. Hem kamu hem de özel sektör yatırımları Mersin'i her geçen gün çok daha önemli hale getiriyor. RESLOG ile de zaman zaman temaslarımız oluyor. Özellikle sığınmacılar konusunda iş birliği içerisindeyiz. Bu konuyla ilgili çalışan birimlerimiz sadece RESLOG değil, Birleşmiş Milletler ve Göç Örgütü gibi birçok uluslararası kuruluşlar, örgütler ve yapılarla da iş birliği halindeyiz. Açıkçası bunlar çok kalıcı çözümler değil ama palyatif de olsa zaman zaman şehri rahatlatan çalışmalar."

Seçer, iş birliğinin önemine vurgu yaparak, Mersin Limanı dolayısıyla da ticari ilişkilerin kurulabileceğinden bahsetti. Altyapı ve çevre çalışmaları konusunda uluslararası kuruluşlardan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne sağlanan hibelerden söz eden Seçer, kuruluşlar ile sağladıkları finansman iş birlikleri hakkında bilgi verdi. Seçer ayrıca, göçün sebep olduğu nüfus artışı ile alakalı da Mersin'de hayata geçirdikleri ekonomik ve sosyal politikaları açıkladı.

İstanbul Başkonsolosu Johanna Strömquist ise Mersin'de olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu belirterek, "Mersin'e ilk ziyaretim. İş birliğiniz için teşekkür ediyorum ve bu ilişkilerin daha da gelişmesini umuyoruz. Bu yüzden de buradayız ve ziyaretinize geldik" dedi.

Başkonsolos Strömquist, İsveç'teki yatırımcıları da Türkiye ve Mersin'e getirebileceklerinden söz etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İsveç İstanbul Başkonsolosu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti - Son Dakika

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