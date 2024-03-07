İsveç, NATO'nun 32. üyesi olarak kabul edildi - Son Dakika
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İsveç, NATO'nun 32. üyesi olarak kabul edildi

İsveç'in NATO üyeliği için gerçekleştirilecek törende, İsveç bayrağı 11 Mart'ta Brüksel'deki NATO karargahında göndere çekilecek. Türkiye'nin endişeleri göz önünde bulundurularak yapılan süreç sonucunda İsveç'in üyeliği resmiyet kazandı.

07.03.2024 21:45
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NATO'nun 32'nci üyesi ilan edilen İsveç'in bayrağı 11 Mart'ta Brüksel'deki NATO karargahında göndere çekilecek.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsveç'in üyeliği için NATO karargahında 11 Mart'ta tören gerçekleştirilecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un katılacağı törende İsveç bayrağı göndere çekilecek.

İsveç'in üyelik süreci

İsveç, komşusu Finlandiya ile üyelik başvurusunu 18 Mayıs 2022'de yaptı.

NATO'ya yeni katılım için onay vermesi gereken 30 üye ülkeden biri olan Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan beklentilerini dile getirdi. Türkiye'nin endişeleri özellikle İsveç'teki PKK/ YPG ve FETÖ gibi terör örgütlerinin faaliyetlerinden kaynaklanıyordu.

28 Haziran 2022'deki Madrid Zirvesi'nde Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile iki ülkenin terörle mücadelede daha fazla işbirliği taahhüt ettiği Üçlü Muhtıra'ya imza attı. Bu çerçevede üç ülke tarafından Daimi Ortak Mekanizma kuruldu.

Bu sayede iki ülke, üyeliğe resmen davet edildi. 5 Temmuz 2022'de NATO ülkelerinin katılım protokolünü imzalamasıyla İsveç ve Finlandiyalı yetkililer, NATO'nun toplantılarına "davetli ülke olarak" katılmaya başladı.

Bu süreçte üç ülke arasında çok sayıda görüşme yapıldı.

Finlandiya, Türkiye'nin beklentilerini karşılayacağına yönelik taahhütlerinin karşılık bulması üzerine 3 Nisan 2023'te NATO'nun 31'nci üyesi oldu.

İsveç için süreç ise devam etti. TBMM'nin 23 Ocak'ta, Macaristan Ulusal Meclisinin de 26 Şubat'ta verdiği onayın ardından, tüm müttefiklerin meclislerindeki onay sürecinin tamamlanmasıyla İsveç'in üyeliğiyle ilgili son aşamaya geçildi.

İsveç, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen giriş protokolü kabul töreniyle bugün NATO'nun resmen 32'nci üyesi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsveç, NATO'nun 32. üyesi olarak kabul edildi - Son Dakika

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