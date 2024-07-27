İsveç'te Filistin'e Destek Gösterisi: İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Protesto Edildi - Son Dakika
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İsveç'te Filistin'e Destek Gösterisi: İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Protesto Edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları savaş suçu olarak kabul edilmesini istedi ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasını kınadı. Göstericiler, Gazze'ye saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunarak pankartlar taşıdı ve İsrail'in işlediği savaş suçlarına ABD'nin ortak olduğunu belirtti. Yahudi asıllı İsveçli aktivist Dror Feiler ise Filistinlilere desteklerini göstermek için orada olduklarını ve dünyanın İsrail'in eylemlerini görmezden geldiğini söyledi.

27.07.2024 20:07
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ABD'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılarını protesto etmek isteyen Filistin destekçileri, Odenplan bölgesinde bir araya geldi.

Buradan ABD'nin Stockholm Büyükelçiliği'ne yürüyen göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların savaş suçu kabul edilmesini istedi.

Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşma yapmasını da kınadı.

Gazze'ye saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunan göstericiler, "Özgür Filistin, Özgür Gazze", "Soykırımı durdurun", "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıdı.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ABD'nin ortak olduğunu belirtti.

"Yüzlerce ABD'li siyasetçi alkışladı"

Eylemde AA muhabirine konuşan Dror Feiler isimli Yahudi asıllı İsveçli aktivist, "Filistinlilere desteğimizi göstermek için buradayız çünkü buna her zamankinden daha fazla ihtiyaçları var." dedi.

Filistinlilerin mücadelesinin 1947'den beri devam ettiğini belirten Feiler, "Ne yazık ki dünyada, özellikle de Batıda insanlar görmezden geliyor. İsrail'in yaptıklarını, soykırımı ve Gazze'deki eylemlerini kabul etmeyi seçiyorlar." diye konuştu.

Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasına da değinen Feiler, bunun, "Kongredeki en utanç verici konuşma" olduğunu söyledi.

Feiler, "O 54 dakikalık utanmaz yalanlarla dolu konuşmayı, ABD'yi ve birçok konuda dünyayı yöneten yüzlerce Amerikalı siyasetçi alkışladı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsveç'te Filistin'e Destek Gösterisi: İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Protesto Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsveç'te Filistin'e Destek Gösterisi: İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Protesto Edildi - Son Dakika
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