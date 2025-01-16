İsveç'te Kur'an Yakma Yargılaması - Son Dakika
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İsveç'te Kur'an Yakma Yargılaması

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinden iki Iraklı sanık yargılanmaya başlandı.

16.01.2025 00:17
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İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları gerçekleştiren Irak asıllı Salwan Momika ve Salwan Najem'in, nefret suçu işledikleri gerekçesiyle yargılanmasına başlandı.

Stockholm Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, Iraklı Salwan Momika ile Salwan Najem isimli iki sanığın, bir caminin ve diğer kamusal alanların dışında yaşanan dört ayrı olayda Kur'an yakma eyleminde bulunarak "etnik ya da ulusal bir gruba karşı nefret suçlarını işledikleri" gerekçesiyle yargılanmasına başlandığı bildirildi.

İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberine göre, Momika mahkemeye verdiği ifadede, Kur'an-ı Kerim yakma olaylarında ifade özgürlüğünü kullandığını ve İsveççe bilmediği için Najem'in kendisine tercümanlık yaptığını öne sürdü.

Mahkemenin 2 hafta içinde karara varması bekleniyor.

Momika ve Najem'in Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları

Salwan Momika ve Salwan Najem, başkent Stockholm'de önceki Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran 2023'te Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Momika ve Najem daha sonra Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği ile İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında birkaç kez Kur'an-ı Kerim yakmış, Irak bayrağını ayaklar altına almıştı. Momika, 24 Ağustos 2023'te de Stockholm Camisi önünde tekrar Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika'nın 3 Eylül 2023'te Malmö kentinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakması ve onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti.

Momika, son olarak 21 Ekim 2023'te Stockholm'ün merkezinde İsrail'e destek mitingi yaparak Kur'an-ı Kerim ve Filistin bayrağı yakmıştı.

İsveç'te aşırı sağcı Paludan'a, nefret suçundan 4 ay hapis cezası verilmişti

Öte yandan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç'in Malmö kentinde 2022'de Kur'an-ı Kerim yaktığı esnada Müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle 11 Kasım 2024'de nefret suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Malmö Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, 2022'de Kur'an-ı Kerim'e domuz pastırması sarıp yaktığı esnada Müslümanlara yönelik aşağılayıcı ve saygısızca sözler kullandığı gerekçesiyle nefret suçundan yargılanan Paludan hakkında 4 ay hapis cezasına hükmedildiği kaydedilmişti.

Danimarka'da kutsal kitapları yakma provokasyonları yasaklandı

Danimarka Parlamentosu, 7 Aralık 2023'te, kutsal kitapların yakılmasını ve bu kitaplara saldırıları yasaklayan tasarıyı kabul etmişti.

Yasayı ihlal edenlere para cezası ya da iki yıla kadar hapis cezası verilebileceği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsveç'te Kur'an Yakma Yargılaması - Son Dakika

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