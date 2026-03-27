İsveç'ten Lübnan'a İnsani Yardım

İsveç'in, İsrail saldırıları altındaki Lübnan'a yakın zamanda insani yardım ulaştıracağı bildirildi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsveçli mevkidaşı Maria Malmer Stenergard ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Recci, görüşmede Lübnan'daki son gelişmeler ile ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların ele alındığını kaydetti.

Stenergard'in ise ülkesinin Lübnan hükümeti ve halkıyla güçlü dayanışma içinde olduğunu ifade ettiğini aktaran Recci, İsveç'in yakın zamanda Lübnan'a destek amacıyla bir insani yardım paketi göndereceğini bildirdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, en son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1116 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.