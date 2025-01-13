İsveç'ten NATO'ya Baltık Desteği - Son Dakika
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İsveç'ten NATO'ya Baltık Desteği

İsveç, Baltık Denizi'ndeki altyapı sabotajlarına karşı NATO operasyonuna katkı vereceğini açıkladı.

13.01.2025 12:48
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NATO'nun son üyesi İsveç, telekomünikasyon kablolarının bağlantısında kesintiler yaşanan Baltık Denizi'nde "su altı altyapısına yönelik sabotajlara karşı İttifak'ın yürüteceği operasyona katkı vereceğini bildirdi.

İsveç hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Finlandiya ile Estonya arasındaki elektrik şebekesinde ve Baltık Denizi'ndeki telekomünikasyon kablolarının bağlantısında yaşanan kesintilerin ardından NATO'nun bu bölgede askeri varlığını artıracağı ve bu kapsamda devriye başlatacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, "kritik su altyapısına yönelik sabotajları ve diğer hibrit faaliyetlerle mücadeleyi" amaçlayan NATO operasyonuna İsveç birliklerinin de katılacağı duyuruldu.

İsveç Silahlı Kuvvetlerinin 3 savaş gemisi ve ASC 890 gözetleme uçağıyla, İsveç Sahil Güvenliğinin ise 4 gemiyle operasyona katkıda bulunacağı bildirilen açıklamada, ilave 7 geminin de hazır bekleyeceği belirtildi.

Açıklamada, böylelikle İsveç'in NATO'ya katılmasının ardından ilk kez müttefik olarak İttifak'ın operasyonuna katkıda bulunduğuna işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, hem Silahlı Kuvvetler hem de Sahil Güvenlik'in operasyona katkıda bulunmasının ülkesinin Baltık Denizi'nde güvenliğin güçlendirilmesine yönelik "güçlü desteği ve katılımının göstergesi olduğunu" ifade etti.

İsveç, komşusu Finlandiya ile NATO'ya üyelik başvurusunu 18 Mayıs 2022'de yapmış, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen giriş protokolü kabul töreniyle 7 Mart 2024'te İttifak'ın resmen 32'nci üyesi olmuştu.

Olay

Finlandiya elektrik şebekesi operatörü Fingrid, 25 Aralık'ta, Finlandiya ile Estonya arasındaki elektrik şebekesi EstLink 2 ve Baltık Denizi altındaki 4 telekomünikasyon kablosunun bağlantısında kesinti yaşandığını bildirmişti.

Finlandiya Sınır Güvenlik ekipleri, kesintinin yaşandığı sırada, bölgeden Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğu düşünülen gemilerinden birinin geçtiğini iddia etmişti. Ekipler, gemiyi kıyıya yönlendirmelerinin ardından incelemelerinin sonucunda, gemi çapalarının yerinde olmamasının "şüpheli" olduğunu kaydetmiş, kablolardaki hasarın çapalar nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtmişti.

Avrupa Birliği (AB), Baltık Denizi'ndeki şebeke kesintisinden Rusya'yı sorumlu tutarken, NATO bu bölgedeki kritik altyapılara yönelik her türlü saldırıyı kınadıklarını açıklamıştı.

Rusya'nın, Avrupa'nın yaptırımlarına karşı petrol ve malları gizlice taşımak için elverişsiz ve eski tankerlerden oluşan gizli filo kurduğu iddia ediliyor.

Kaynak: AA

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