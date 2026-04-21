İsveç'ten UNICEF Şoförlerine İlişkin Tepki

İsveç Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu'nda (UNICEF) görevli iki kamyon şoförünün İsrail saldırısında öldürülmesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, UNICEF'in Gazze Şeridi'nde temiz su sağlamakla görevli iki kamyon şoförünün İsrail'in saldırısında öldürülmesini kınadığı ifade edildi.

İsveç'in, İsrail makamlarından saldırıyı derhal soruşturması için çağrıda bulunduğu aktarılan açıklamada, sorumluların hesap vermesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "İnsani personel dahil sivil halk ve sivil altyapı hedef değildir." ifadesine yer verdi.

UNICEF, 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Mansura su dolum noktasında İsrail'in saldırısı sonucu iki kamyon şoförünün hayatını kaybettiği ve iki kişinin yaralandığını belirtmişti.

UNICEF'in Gazze Şeridi'ndeki ailelere temiz su ulaştırmakla görevli bu kişilerin öldürülmesi nedeniyle öfkeli olduğu belirtilen açıklamada, İsrailli yetkililere saldırıyı derhal soruşturmaları için çağrı yapılmıştı.