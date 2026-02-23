İsviçre Büyükelçisi Babacan'ı Ziyaret Etti

(ANKARA) - İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Scheurer, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsviçre'nin Türkiye Büyükelçisi Sayın Guillaume Scheurer bugün Genel Merkezimizi ziyaret etti. Türkiye-İsviçre ilişkileri ve gündem üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Scheurer'e ziyareti için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.