İsviçre'de Nüfus Sınırı Referandumu

16.03.2026 16:44
İsviçre Adalet Bakanı, nüfusun 10 milyonla sınırlandırılması referandumunun risklerine dikkat çekti.

İsviçre Adalet Bakanı Beat Jans, haziranda yapılacak "ülke nüfusunun 10 milyonla sınırlandırılmasıyla" ilgili referandumun sakıncalarına karşı uyarıda bulunarak, bunun Avrupa Birliği (AB) ile serbest dolaşım anlaşmasının olası feshine neden olabileceğini bildirdi.

Kamu yayın kuruluşu SRF televizyonunun haberine göre, Bakan Jans, bahse konu referandumu ele almak üzere kanton temsilcileri, işverenler ve sendika temsilcileriyle bir araya geldi.

Sağcı İsviçre Halk Partisinin (SVP), nüfusu 10 milyonla sınırlandırılmış bir İsviçre için başlattığı girişime karşı uyarıda bulunan Jans, bu referandumun AB ile serbest dolaşım anlaşmasının feshedilmesi riskini doğurabileceğini ifade etti.

Söz konusu önerinin daha fazla belirsizlik oluşturacağını belirten Jans, "Avrupa ile köprülerimizi yakmamalıyız." dedi.

İnsanların serbest dolaşımının sona erdirilmesinin ikili yaklaşımı tehlikeye atacağına ve personel açığını daha da kötüleştireceğine işaret eden Jans, mültecilere sınırları kapatmanın girişimin öngördüğü hedefe ulaşmak için yeterli olmayacağını vurguladı.

Jans, referandumun Schengen ve Dublin anlaşmalarına katılımı da tehlikeye atabileceğine işaret ederek, "Polis, aranan kişiler veri tabanlarına erişimini kaybedecek. Dahası İsviçre'nin yüz milyonlarca dolarlık sığınma başvurusu ve maliyet artışına hazırlıklı olması gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

Federal Konsey'in nüfus artışının yol açtığı zorluklarla çeşitli önlemlerle halihazırda ilgilendiğini belirten Jans, bunların üstesinden gelinebilecek sorunlar olduğunu ifade etti.

"Kantonlar, çeşitliliğe ihtiyaç duyan bağımsız ekonomik bölgelerdir"

Kanton Hükümetleri Konferansı Başkanı Markus Dieth ise katı bir nüfus sınırının İsviçre federalizminin temel ilkeleriyle çeliştiğini kaydederek, "Bu, kantonların hareket kabiliyetini ciddi şekilde kısıtlıyor. Kantonlar, çeşitliliğe ihtiyaç duyan bağımsız ekonomik bölgelerdir." dedi.

İsviçre Sanat ve El Sanatları Birliği Başkanı Fabio Regazzi ise referandumun kabulü halinde şirketlerin, hastanelerin, huzurevlerinin ve diğer kamu kurumlarının AB ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkelerinden personel temin etmesinin daha da zorlaşacağını vurguladı.

Regazzi, "Bu işçiler ekonomik başarımızın bir parçası." diye konuştu.

İsviçre'de halk, 14 Haziran'da sağcı İsviçre Halk Partisinin desteklediği "On Milyonluk İsviçre'ye Hayır" girişimi ve kamu hizmeti reformuna ilişkin iki ulusal konuda karar vermek üzere sandık başına gidecek.

Öneriye göre nüfusun 9,5 milyonu aşması halinde yasal adımlar gerekecek

Referandumda oylanacak öneriye göre, nüfusun 9,5 milyonu aşması halinde hükümet ve parlamento harekete geçerek yasal adımlar atmak zorunda kalacak.

Hem hükümet hem de parlamento, nüfus artışını sınırlamayı amaçlayan bu girişime karşı çıkmasına rağmen girişime karşı bir öneri sunmadı.

SVP, "sürdürülebilirlik girişimi" olarak adlandırılan bu öneriyle İsviçre'nin daimi ikamet eden nüfusunun 2050'den itibaren 10 milyonu aşmamasını veya yalnızca doğumların ölümlerden fazla olması nedeniyle bu sayıya ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

Nüfusun 2050'den önce 9,5 milyonu aşması halinde Federal Konsey ve Parlamento, özellikle "iltica ve aile birleşimi alanında" bu sınıra uyulmasını sağlamak için önlemler almak zorunda kalacak.

Girişim metnine göre, İsviçre, istisna veya koruma maddeleriyle ilgili olarak "nüfus artışını teşvik eden uluslararası anlaşmaları" yeniden müzakere etmek durumunda kalacak.

SVP'nin desteklediği referandum kampanyasını yürütenler, nüfusun aşırı şekilde artışının altyapıyı zorladığı, kira fiyatlarını artırdığını ve ulusal kimliği değiştirdiğini savunuyor.

Federal Konsey ve parlamentonun çoğunluğuna göre ise bu girişim sorunları çözmenin aksine yeni sorunlara neden oluyor.

Girişimi destekleyenler, bu girişimin göçü kontrol altına almak ve sınırlamak için mantıklı bir yol olduğunu ileri sürüyor.

İsviçre'nin nüfusunun şu anda 9,1 milyon civarında olduğu biliniyor.

Kaynak: AA

