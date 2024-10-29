İsviçre'den İsrail'in UNRWA Tasarısına Tepki

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İsviçre, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasından endişe duyduğunu belirtti.

İsviçre Dışişleri Bakanlığının, X'ten yaptığı paylaşımda, "İsrail (Knesset) UNRWA ile işbirliğini yasaklayan iki yasa geçirdi. Bu, UNRWA'nın, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığını sınırlamayı öngörüyor." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, İsviçre'nin, bu kararların insani, siyasi ve hukuki sonuçlarından endişe duyduğu kaydedildi.

İsrail Meclisi, dün UNRWA'nın faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla Ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan Ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırılması için kampanya yürütmeyi sürdürüyor.