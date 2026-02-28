İsviçre'den Körfez'e Endişe Mesajı

İsviçre, Körfez ülkeleri ve Orta Doğu genelindeki saldırıların ardından artan gerilimden endişe duyduğunu bildirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "İsviçre, Körfez ülkelerine ve Orta Doğu genelindeki askeri saldırılar ve müdahalelerin ardından yaşanan tehlikeli ve hızla genişleyen gerilimden derin endişe duyuyor." denildi.

İsviçre'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası insancıl hukuk dahil uluslararası hukuka tam saygı gösterilmesini talep ettiği kaydedilen paylaşımda, "Tüm tarafları azami ölçüde itidal göstermeye, sivilleri ve sivil altyapıyı korumaya, gerilimi derhal azaltmaya ve diplomasiye geri dönmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

?ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırı başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini eş zamanlı hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssünü de vurdu.