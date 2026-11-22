BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- İsviçre Federal Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, 23-24 Kasım tarihlerinde Çin'i ziyaret ederek 5. Çin-İsviçre Dışişleri Bakanları Stratejik Diyalog Toplantısı'na katılacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün pazar günü yaptığı açıklamaya göre ziyaret, aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşecek.