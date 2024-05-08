İsviçre, Gazze'deki acil ihtiyaçlara 10 milyon İsviçre Frangı katkı yapacak - Son Dakika
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İsviçre, Gazze'deki acil ihtiyaçlara 10 milyon İsviçre Frangı katkı yapacak

İsviçre, Gazze\'deki acil ihtiyaçlara 10 milyon İsviçre Frangı katkı yapacak

İsviçre, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) Gazze'deki acil temel ihtiyaçların karşılanması için 10 milyon İsviçre Frangı katkı yapma kararı aldı. Bu katkı, Nisan-Aralık 2024 dönemini kapsayan UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik acil yardım çağrısı kapsamında kullanılacak ve yalnızca Gazze'deki gıda, su, barınma, temel sağlık ve lojistik gibi en acil ihtiyaçları karşılamak için kullanılacak.

08.05.2024 17:05  Güncelleme: 17:09
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İsviçre, Gazze'deki acil temel ihtiyaçların karşılanması için Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) 10 milyon İsviçre Frangı katkı yapmaya karar verdi.

İsviçre Federal Hükümetinden, alınan söz konusu karara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"10 milyon İsviçre Frangı tutarındaki katkı yalnızca Gazze için tahsis edildi." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, bu katkının, Nisan- Aralık 2024 dönemini kapsayan UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik acil yardım çağrısı kapsamında kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada, yardımın yalnızca Gazze ile sınırlı olacağı ve gıda, su, barınma, temel sağlık ile lojistik gibi en acil temel ihtiyaçları karşılayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsviçre, Gazze'deki acil ihtiyaçlara 10 milyon İsviçre Frangı katkı yapacak - Son Dakika

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