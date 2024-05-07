İsviçre'deki Üniversitelerde Filistin'e Destek Gösterileri Başladı - Son Dakika
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İsviçre'deki Üniversitelerde Filistin'e Destek Gösterileri Başladı

İsviçre\'deki Üniversitelerde Filistin\'e Destek Gösterileri Başladı

İsviçre'deki Lozan, Cenevre ve Zürih üniversitelerinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla düzenlenen gösteriler başladı. Öğrenci ve akademisyenler, Filistin'e özgürlük taleplerini dile getiriyor ve İsrail ile işbirliğini sonlandırılmasını istiyor.

07.05.2024 23:57
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İsviçre'de Lozan Üniversitesi'nin ardından Cenevre ve Zürih üniversitelerinde de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek, ABD ve Avrupa'da çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek olmak amacıyla düzenlenen gösteriler başladı.

Cenevre Üniversitesi'nde yüzlerce öğrenci ve akademisyen, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için eylem başlattı.

Eylemin düzenlendiği alana Filistin bayraklarının yanı sıra "Filistin'e özgürlük" ve "soykırımı durdurun" yazılı pankartlar asıldı.

Göstericiler, eylemin yapıldığı alanda zaman zaman Filistin yanlısı ve İsrail karşıtı sloganlar da atıyor.

Öğrenci ve gösterinin organizatörlerinden İsviçreli Zora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes sağlanmasını ve devam eden "soykırımın" durdurulmasını talep ettiklerini belirtti.

Zora, "İsviçre'deki tüm üniversiteler ve Cenevre Üniversitesi'nden, İsrail'deki üniversitelerle işbirliğini sonlandırmalarını talep ediyoruz." dedi.

İsviçre'deki üniversitelerden Filistinli öğrencileri kabul etmelerini de istediklerini kaydeden Zora, 2022'de Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Ukraynalı öğrencilerin İsviçre'deki üniversitelere kabul edildiğini hatırlattı.

Göstericilerin, Cenevre Üniversitesi'ndeki eylemlerini "talepleri karşılanana" kadar aralıksız sürdürmesi bekleniyor.

Zürih Üniversitesi'ne polis müdahalesi

Zürih Üniversitesi öğrencilerinin bugün öğle saatlerinde başlattığı gösteriye ise akşam saatlerinde polis müdahale etti.

Polis, üniversite kampüsünde eylem yapan 100 kadar öğrenciye müdahale etmeden önce alandan ayrılmaları için 5 dakika süre verdi.

Bu süre sonunda eylemciler polis tarafından zorla üniversiteden çıkarılırken, bazı öğrencilerin uzaklaştırılması için güç kullanıldı.

Öğrenciler, gösteri sırasında Filistin lehine sloganlar attı.

İsviçre'deki gösteriler Lozan Üniversitesi'nde başladı

İsviçre genelindeki üniversitelerde Filistin'e destek eylemleri Lozan Üniversitesi'nde başlamıştı.

Lozan Üniversitesi kampüsünde Beşeri Bilimler ve Siyasal Bilgiler fakültelerinin de yer aldığı Geopolis binasında 2 Mayıs'tan bu yana devam eden eyleme yüzlerce öğrenci, araştırmacı ve öğretim görevlisi katılıyor.

Göstericiler, üniversite yönetiminden İsrail üniversiteleri ve kurumlarına karşı "akademik boykot" uygulanmasını talep ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsviçre'deki Üniversitelerde Filistin'e Destek Gösterileri Başladı - Son Dakika

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