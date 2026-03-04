İtalya, 2500 Vatandaşını Tahliye Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalya, 2500 Vatandaşını Tahliye Etti

04.03.2026 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrası 2500 vatandaşını bölge ülkelerinden tahliye etti.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırısıyla başlayan ve İran'ın Körfez ülkelerini de kapsayan misillemeleriyle gelişen kriz dolayısıyla yaklaşık 2 bin 500 İtalyan vatandaşının bölge ülkelerinden tahliye edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Oman Air hava yolları firmasına ait iki "charter" seferinin 249 kişiyle Umman'ın başkenti Maskat'tan Roma'ya doğru yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Bunlarla, son saatlerde Abu Dabi, Riyad ve Maskat'tan, İtalya Dışişleri Bakanlığının kolaylaştırdığı ticari uçuşlar ve özel olarak rezerve edilen seferlerle yaklaşık 2 bin 500 İtalyan ülkeye döndü." ifadesi kullanıldı.

İtalyan diplomatik temsilcilikleri vasıtasıyla ilerleyen günlerde, Abu Dabi (BAE), Dubai (BAE), Maskat (Umman), Riyad (Suudi Arabistan), Male (Maldivler) ve Kolombo'dan (Sri Lanka) İtalya'ya doğru yeni tahliye uçuşlarının da organize edileceği belirtilerek, bu uçuşlara katılmak isteyenlerin, Bakanlığın sitesinden kayıt olmaları ve yapılan duyuruları takip etmeleri gerektiği vurgulandı.

İtalya, bölgede hava sahasının kapanmasının ardından ilk olarak, Dubai'den kara yoluyla Maskat'a gelenlerden 127 kişiyi, 2 Mart'ta "charter" seferle Roma'ya getirmişti.

Kriz başladığında uluslararası bir öğrenci kongresi için bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan 200 İtalyan lise öğrencisi de 3 Mart'ta, Etihad Hava Yollarının "charter" seferiyle Abu Dabi'den Milano Malpensa Havalimanı'na gelmişti. Dün yine Maskat üzerinden Roma'ya başka tahliye uçuşları da yapılmıştı.

Başbakan Giorgia Meloni, dün yaptığı açıklamada, krizde önceliklerinin bölgedeki İtalyan vatandaşlarının güvenliği olduğunu belirtmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İtalya, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya, 2500 Vatandaşını Tahliye Etti - Son Dakika

Çin’den İsrail’e dikkat çeken mesaj: Gerçek askeri güç harp meydanında değil Çin'den İsrail'e dikkat çeken mesaj: Gerçek askeri güç harp meydanında değil
Fransa’nın ardından bir nükleer silah hamlesi de Polonya’dan Fransa'nın ardından bir nükleer silah hamlesi de Polonya'dan
GKRY’den “sığınak ve erken uyarı sistemi“ açıklaması GKRY'den "sığınak ve erken uyarı sistemi" açıklaması
A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta’ya şans tanımadı A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta'ya şans tanımadı
İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Düşman savaşı durdurmak zorunda kalacak İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Düşman savaşı durdurmak zorunda kalacak
Kazanmak için tüm tuşlara basıyor Trump bunu yaparsa iç savaş kaçınılmaz Kazanmak için tüm tuşlara basıyor! Trump bunu yaparsa iç savaş kaçınılmaz

16:29
İran’da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
İran'da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
16:21
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
15:57
’’Hatay’’ diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı’da çekildiği ortaya çıktı
''Hatay'' diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı'da çekildiği ortaya çıktı
15:36
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO’dan Türkiye mesajı
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye mesajı
15:15
Hatay’daki füze alarmı sonrası Türkiye’den kritik hamle
Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle
15:09
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 16:40:50. #.0.5#
SON DAKİKA: İtalya, 2500 Vatandaşını Tahliye Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.