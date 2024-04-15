İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Ürdün Kralı 2. Abdullah Orta Doğu'daki Durumu Ele Aldı

Güncel

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki durumu ele aldıkları bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Meloni, öğleden sonra Ürdün Kralı 2. Abdullah ile İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından Orta Doğu'daki duruma ilişkin telefon görüşmesi yaptı." ifadesi yer aldı.

Meloni'nin, dün video konferans yöntemiyle başkanlık yaptığı olağanüstü G7 Liderler Zirvesi'nin sonuçlarını Ürdün Kralı'na aktardığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İki lider, bölgede gerilimin daha da artmasından kaçınılması ihtiyacına odaklandı. Başbakan Meloni, G7 Bildirisi doğrultusunda Gazze'deki krize son verilmesinin, acil ve sürdürülebilir ateşkes için çalışmaya devam edilmesinin ve Hamas tarafından rehinelerin serbest bırakılmasının önemini hatırlattı."

Açıklamada, iki liderin Ürdün'ün Gazze'deki insani krize dair müdahalesini ele aldığı ve Meloni'nin, İtalya'nın, Gazze Şeridi'ndeki halka yardım sağlama konusundaki kararlılığını yinelediği ifade edildi.

İki liderin gelecek haftalarda da yakın temasta kalma konusunda mutabık oldukları bildirildi.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.