İtalya Başbakanı Meloni, G7 Zirvesi için Kiev\'e gitti

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın 2. yıl dönümünde, G7 Dönem Başkanı olarak video konferans şeklinde düzenleyeceği zirveyi yönetmek üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.

G7 Dönem Başkanlığını 2024 boyunca üstlenen İtalya'nın Başbakanı Meloni, kendi dönem başkanlığındaki ilk liderler görüşmesini video konferans yoluyla Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. yıl dönümünde Ukrayna'da gerçekleştirecek.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Meloni, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika Başbakanı Alexander de Croo ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ulaştı.

Liderlerin ziyaretleri, güvenlik sebebiyle bu sabah resmen duyuruldu.

Liderler, savaşın 2. yıl dönümü dolayısıyla bazı anma törenlerine katılacak.

Kiev'de bugün ayrıca İtalya Başbakanı Meloni'nin dönem başkanlığında ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ev sahipliğinde, diğer G7 liderlerinin video konferansla katılacağı G7 Liderler Zirvesi yapılacak.

Zirvede, Kiev'de bulunan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Kanada Başbakanı Trudeau, Meloni'nin yanında yer alacak. ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve Japonya liderlerinin ise video konferansla zirveye bağlanması bekleniyor.

"İtalya, Avrupa ve Batı'nın, Kiev'in yanında olmaya devam etmesi gerekiyor"

Başbakan Meloni, Kiev'e gitmeden önce ülkesinde Il Giornale gazetesine verdiği demeçte, kendi dönem başkanlıklarında ilk G7 Liderler Zirvesi'ni savaşın 2. yıl dönümünde Kiev'den yönetmek istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"İtalya, Avrupa ve Batı, Kiev'in yanında olmaya devam etmesi gerekiyor. Ukrayna'yı savunmak, savaşı sevmek anlamına gelmiyor, aslında tam tersi. Bunun anlamı, savaşı önlemek, ulusal çıkarlarımızı korumak ve kurallara dayalı uluslararası sistemin kesin olarak parçalanmasını önlemek anlamına geliyor."

Meloni, Ukrayna savaşına dair Avrupa kamuoyunun yorgun olduğuna dair yorumlara da değinerek "Vatandaşlarımızın barış arzusu kutsaldır ve bunu çok iyi anlıyorum. Ukrayna'daki savaş hepimizi ilgilendiriyor ve bizi yakından etkiliyor. Savaşın sona ermesi, adil ve kalıcı bir barışın inşası hepimizin hedefidir. Tüm enerjimizi bu yönde harcamalıyız. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, sahadaki güçler dengesi sağlanırsa müzakere masasına oturmaya ikna edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Meloni, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın ölümü konusunda da Rusya yönetiminin "sorumluluğunun açık olduğunu" ifade etti.