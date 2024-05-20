İtalya Başbakanı İran'daki helikopter kazasıyla ilgili başsağlığı diledi - Son Dakika
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İtalya Başbakanı İran'daki helikopter kazasıyla ilgili başsağlığı diledi

İtalya Başbakanı İran\'daki helikopter kazasıyla ilgili başsağlığı diledi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki yetkililerin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili başsağlığı ve dayanışma dileklerini iletti. Meloni, İran hükümetine ve halkına dayanışmasını belirtti ve kazanın bir kaza olduğu tezine itibar ettiklerini ifade etti. Ayrıca, gelecekteki İran liderliğinin bölgede istikrar ve barış konusunda çalışma arzusu göstereceğini umduklarını belirtti.

20.05.2024 12:51
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindeki yetkililerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı ve dayanışma dileklerini iletti.

Meloni, Mediaset kanalına sabah saatlerinde verdiği demeçte, İran'daki helikopter kazasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"İran hükümetine ve halkına, benim dayanışmamı ve İtalyan hükümetinin dayanışmasını belirtmek istiyorum." diyen İtalya Başbakanı, son birkaç saattir İranlı yetkililerin komplo yorumlarından ziyade bu olayın bir kaza olduğu tezine itibar ettiklerini gözlemlediğini dile getirdi.

Kazanın ardından İran'daki yeni yönetimin nasıl şekilleneceği ve buna ilişkin öngörüleri sorulan Meloni, "Gelecekteki İran liderliğinin, bölgede istikrar ve barış konusunda çalışma arzusu göstereceğini umuyorum. Avrupalı ve G7 müttefiklerimizle de sürekli temas halindeyiz çünkü özellikle zor bir bölgesel çerçevenin parçası olan bir meseleden bahsediyoruz." yanıtını verdi.

Başbakan Meloni, ayrıca Cumhurbaşkanı Reisi'nin yaşamını yitirdiği helikopter kazasına dair, ilgili bakanlar ve istihbarat birimlerinin başındaki isimlerle bugün bir toplantı yapacağını söyledi.

Helikopter kazası

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran- Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını belirledi.

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanlığı görevini, ülkenin lideri Ali Hamaney'in onaylamasının ardından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'in devralacağını açıkladı.

İran Anayasası'na göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya Başbakanı İran'daki helikopter kazasıyla ilgili başsağlığı diledi - Son Dakika

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